انطلاق أعمال مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي 2023

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - انطلقت، اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي LCOY 2023، الذي تنظمه وزارتا الشباب والبيئة، بالشراكة مع يونيسف الأردن، وهيئة أجيال السلام، وجامعة الحسين التقنية، بمشاركة 200 شاب وشابة من محافظات المملكة كافة.
ويهدف المؤتمر الذي يقام للعام الثالث على التوالي، إلى مناقشة دور الشباب في مواجهة آثار التغير المناخي وتعزيز النمو الأخضر .
وقال وزير الشباب محمد النابلسي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن دور الشباب في مواجهة آثار التغير المناخي يعد دورا رئيسيا لما تتطلبه مواجهة هذه الظاهرة من حلول ابتكارية يقودها الشباب.
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