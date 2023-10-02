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انطلاق أعمال مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي 2023

10/2/2023 10:16:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انطلقت، اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر الشباب المحلي للتغير المناخي LCOY 2023، الذي تنظمه وزارتا الشباب والبيئة، بالشراكة مع يونيسف الأردن، وهيئة أجيال السلام، وجامعة الحسين التقنية، بمشاركة 200 شاب وشابة من محافظات المملكة كافة.


ويهدف المؤتمر الذي يقام للعام الثالث على التوالي، إلى مناقشة دور الشباب في مواجهة آثار التغير المناخي وتعزيز النمو الأخضر .


وقال وزير الشباب محمد النابلسي، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، إن دور الشباب في مواجهة آثار التغير المناخي يعد دورا رئيسيا لما تتطلبه مواجهة هذه الظاهرة من حلول ابتكارية يقودها الشباب.


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