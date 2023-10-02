نيويورك تايمز: المسيرات الروسية تعمل بكفاءة على الجبهة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كتبت "نيويورك تايمز" نقلا عن الجيش الأوكراني أن الطائرات الروسية المسيرة تعمل بكفاءة في كشف المواقع السرية ومرابض القناصة، وضرب الأهداف الأوكرانية.ووفقا للجيش الأوكراني فإن "كل ضغطة على الزناد لها ثمن"، حيث يمكن للطائرات الروسية المسيرة وأجهزة التصوير الحراري الكشف عن مواقع القناصة حتى المموهين جيدا بسبب حرارة أجسادهم.



وتتابع الصحيفة، نقلا عن العسكريين الأوكرانيين، أن الطائرات الروسية المسيرة ترصد بسهولة "الغبار والدخان وأحيانا الومضات التي تحدث عند إطلاقها من سلاح من العيارات الثقيلة بسرعة 800 متر في الثانية.



كما لفت العسكريون الأوكرانيون إلى احترافية القناصين الروس، حيث نقلت عن أحدهم قوله إن "لديهم رجالا ممتازين، وهم أكفاء. أعتقد أنه لا ينبغي لك أبدا أن تقلل من شأن خصمك".



وقد قام الجيش الأوكراني بهجوم مضاد فاشل منذ 4 يونيو الماضي، راح ضحيته حتى الآن ما يفوق 71.5 ألف جندي وحوالي 18 ألف و500 مدرعة ودبابة، وفقا لتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن خسائر أوكرانيا خلال الشهر الماضي وحده بلغت 17 ألف شخص، في حين أن الهجوم المضاد لم يحقق نتائج مهمة تذكر.

RT