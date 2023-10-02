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بيريز يعتذر عن تصرف لاعب ريال مدريد

10/2/2023 10:16:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعتذر فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عن التصرف العنيف الذي ارتكبه أحد اللاعبين البارزين في صفوف الميرنجي.
وكان ناتشو فيرنانديز، نجم ريال مدريد، ارتكب خطأ عنيفا ضد بورتو، لاعب جيرونا، في اللحظات الأخيرة من المباراة التي فاز بها الملكي (3-0)، ثم حصل على البطاقة الحمراء.
ولم يتمكن لاعب جيرونا من استكمال اللقاء، ونقل إلى المستشفى على الفور.
ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن بيريز اتصل ببورتو، لاعب جيرونا، واعتذر له عن تصرف ناتشو.
يذكر أن ناتشو اعتذر أيضا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عن تصرفه العنيف في مواجهة جيرونا.
ويحتل ريال مدريد صدارة الترتيب في الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة على برشلونة صاحب الوصافة.

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