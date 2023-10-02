بيريز يعتذر عن تصرف لاعب ريال مدريد

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - اعتذر فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عن التصرف العنيف الذي ارتكبه أحد اللاعبين البارزين في صفوف الميرنجي.
وكان ناتشو فيرنانديز، نجم ريال مدريد، ارتكب خطأ عنيفا ضد بورتو، لاعب جيرونا، في اللحظات الأخيرة من المباراة التي فاز بها الملكي (3-0)، ثم حصل على البطاقة الحمراء.
ولم يتمكن لاعب جيرونا من استكمال اللقاء، ونقل إلى المستشفى على الفور.
ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن بيريز اتصل ببورتو، لاعب جيرونا، واعتذر له عن تصرف ناتشو.
يذكر أن ناتشو اعتذر أيضا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عن تصرفه العنيف في مواجهة جيرونا.
ويحتل ريال مدريد صدارة الترتيب في الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة على برشلونة صاحب الوصافة.
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