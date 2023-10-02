أسطورة توتنهام: هاري كين لن يندم على الرحيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يرى أسطورة توتنهام جوس بويت، أن هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، لن يندم على مغادرة السبيرز، رغم انتعاشة الفريق هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد أنجي بوستيكوجلو.وقال بويت، في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "هاري كين يؤدي بشكل جيد للغاية في بايرن ميونخ، لذا لا يمكنه أن يشعر بأي ندم على ترك توتنهام".وأضاف: "أنا متأكد أنه سيتساءل ماذا حدث في توتنهام بالنظر إلى أنه قضى السنوات الـ3 الماضية يلعب في نصف ملعبه بأسلوب دفاعي، والآن فجأة أصبح الفريق يلعب كرة هجومية بدونه".

وتابع: "أعتقد أن أنجي بوستيكوجلو أحدث تأثيرًا رائعا ويقدم كرة القدم مذهلة".

وواصل: "كانت هناك بعض المباريات التي شهدت الكثير من الأهداف وكان ذلك متوقعًا، وأعتقد ما يحدث يحظى بترحيب مشجعي توتنهام، والآن يتعلق الأمر بمعرفة إذا ما كان الفريق يستطيع الحفاظ على ذلك".

واختتم: "لا أعتقد أن هاري كين سيشعر بأي ندم بشأن مغادرة توتنهام، لأنه يلعب مع أحد أفضل الفرق في العالم. إن بايرن ميونخ ينافس على كل الألقاب، لكن بالتأكيد سيكون هناك شيء ما داخل اللاعب. إنه يعتقد أن ما يحدث في توتنهام أمر لا يصدق".

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