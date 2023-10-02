ضبط 4 اعتداءات على خط مياه ناقل في المفرق

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري / سلطة المياه، اليوم الاثنين، 4 اعتداءات كبيرة على خط ناقل قطره 8 إنش بمنطقة السويلمة في محافظة المفرق.



وقالت الوزارة في بيان، إن معلومات توفرت لديها تفيد بوجود اعتداءات في المنطقة، وتم بالتنسيق مع إدارة مياه المفرق والجهات ذات العلاقة، ضبط اعتداءات على خطوط لتزويد مزارع بالمياه.



وأضافت أن العمل جارٍ لتحديد المعتدين، وإعداد الضبوطات القانونية بالواقعة ليتم إيداعها للقضاء.