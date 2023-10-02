ضبط 4 اعتداءات على خط مياه ناقل في المفرق

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ضبطت وزارة المياه والري / سلطة المياه، اليوم الاثنين، 4 اعتداءات كبيرة على خط ناقل قطره 8 إنش بمنطقة السويلمة في محافظة المفرق.
وقالت الوزارة في بيان، إن معلومات توفرت لديها تفيد بوجود اعتداءات في المنطقة، وتم بالتنسيق مع إدارة مياه المفرق والجهات ذات العلاقة، ضبط اعتداءات على خطوط لتزويد مزارع بالمياه.
وأضافت أن العمل جارٍ لتحديد المعتدين، وإعداد الضبوطات القانونية بالواقعة ليتم إيداعها للقضاء.
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