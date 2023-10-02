بيسكوف: روسيا استخلصت النتائج من أحداث 1993

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا استخلصت الاستنتاجات من أحداث الأزمة الدستورية عام 1993 في البلاد.جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين 2 أكتوبر، بمناسبة الذكرى الثلاثين لأزمة عام 1993، حيث أشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم الإدلاء بأي كلمات أو خطب بهذه المناسبة، وتابع: "نعم، هذا جزء لا يتجزأ من تاريخنا الحديث، لقد مررنا بأوقات عصيبة معا، وتعلمنا الدروس اللازمة، ولم يبدأ تحليل هذه الدروس اليوم، بل بدأ مباشرة عقب الانتهاء منها، وبالطبع استخلصنا جميعا الاستنتاجات من هذا الوضع".



وكانت الأزمة الدستورية عام 1993 استمرارا للمواجهة بين أول رئيس روسي بوريس يلتسين وأنصاره وبين معارضي السياسات الإصلاحية التي تبناها، وعلى رأسهم نائب الرئيس ألكسندر روتسكوي ورئيس المجلس الأعلى رسلان حسب اللاتوف، وتصاعدت الخلافات السياسة إلى اشتباكات مسلحة وسط العاصمة موسكو، واقتحام مركز تلفزيون "أوستانكينو"، ومكتب عمدة العاصمة، فضلا عن إدخال معدات عسكرية.



وفي 3-4 أكتوبر آنذاك، تم اقتحام مبنى المجلس الأعلى لروسيا في موسكو، وأطلقت الدبابات النار على المبنى، ما أدى إلى نشوب حريق هناك.

RT