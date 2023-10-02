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مبابي على رأس قائمة سان جيرمان لمواجهة نيوكاسل

10/2/2023 10:16:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمواجهة نيوكاسل، مساء الأربعاء على ملعب سانت جيمس بارك، ضمن الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وجاء على رأس القائمة "عثمان ديمبلي وكيليان مبابي، إلى جانب أشرف حكيمي وجونزالو راموس وكولو مواني".
وتضم قائمة باريس، كلا من:
"كيلور نافاس - أشرف حكيمي - دانيال أوجارتي - ماركينيوس - كيليان مبابي - فابيان رويز - جونزالو راموس - عثمان ديمبلي - دانيلو - فيتينيا - لوكاس هيرنانديز - كولو مواني - نوردي موكيلي - كارلوس سولير - باركولا - إيمري - سكرينيار - تيناس - دوناروما".
وكان سان جيرمان قد فاز في الجولة الأولى أمام بوروسيا دورتموند، بهدفين دون رد، بينما تعادل ميلان مع نيوكاسل دون أهداف.

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