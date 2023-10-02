Monday, 02 October 2023 07:26 GMT

إينوك تعلن فتح التسجيل بالنسخة الثانية من «جائزة المرأة في الطاقة» تكريماً لإنجازات المرأة في القطاع

10/2/2023 10:00:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مجموعة إينوك، عن فتح باب التسجيل في «جائزة المرأة في الطاقة»، التي تأتي تكريماً لإنجازات المرأة في قطاع الطاقة، وذلك في النسخة الثانية التي تتماشى مع توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في تمكين وريادة المرأة في كل المجالات العملية والتنموية.

وفتحت المجموعة باب التسجيل للجائزة من 1 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر، ويمكن للموظفات - الإماراتيات والمقيمات - في قطاع الطاقة الإماراتي التقدّم للجائزة على أن تتمتع المرشحة بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات من العمل في قطاع الطاقة داخل الإمارات.

وتشمل الجائزة ثلاث فئات رئيسية هي «قياديات» و«مبتكرات» و«مؤثرات». وتكرّم النساء اللواتي يتمتعن برؤية مميزة، ومهارات قيادية عالية، وروح ريادة الأعمال. وتضم فئة قياديات في قطاع الطاقة جوائز «أفضل امرأة قيادية لهذا العام» و«أفضل امرأة رائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة» و«أفضل خبيرة فنية» و«أفضل امرأة قيادية شابة». وبدورها تغطي فئة «المبتكرات في قطاع الطاقة» كلاً من جائزتي «أفضل امرأة مبتكرة لهذا العام» و«أفضل امرأة مُلهمة فكرياً لهذا العام». بينما تضم «فئة المؤثرات في قطاع الطاقة» جوائز «أفضل امرأة مُؤثرة في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات» و«أفضل برنامج تطوعي بقيادة امرأة».

وشهدت النسخة الأولى من «جائزة المرأة في الطاقة» منافسة قوية من مرشحات قويات من جهات حكومية مختلفة، شملت هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي. وكرّمت النساء اللواتي أظهرن قيادة استثنائية وقدرة كبيرة على تحفيز التغيير من خلال مساهماتهن المؤثرة في القطاع.

MENAFN02102023000110011019ID1107174731

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث