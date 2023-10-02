إينوك تعلن فتح التسجيل بالنسخة الثانية من «جائزة المرأة في الطاقة» تكريماً لإنجازات المرأة في القطاع

أعلنت مجموعة إينوك، عن فتح باب التسجيل في «جائزة المرأة في الطاقة»، التي تأتي تكريماً لإنجازات المرأة في قطاع الطاقة، وذلك في النسخة الثانية التي تتماشى مع توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في تمكين وريادة المرأة في كل المجالات العملية والتنموية.

وفتحت المجموعة باب التسجيل للجائزة من 1 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر، ويمكن للموظفات - الإماراتيات والمقيمات - في قطاع الطاقة الإماراتي التقدّم للجائزة على أن تتمتع المرشحة بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات من العمل في قطاع الطاقة داخل الإمارات.

وتشمل الجائزة ثلاث فئات رئيسية هي «قياديات» و«مبتكرات» و«مؤثرات». وتكرّم النساء اللواتي يتمتعن برؤية مميزة، ومهارات قيادية عالية، وروح ريادة الأعمال. وتضم فئة قياديات في قطاع الطاقة جوائز «أفضل امرأة قيادية لهذا العام» و«أفضل امرأة رائدة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة» و«أفضل خبيرة فنية» و«أفضل امرأة قيادية شابة». وبدورها تغطي فئة «المبتكرات في قطاع الطاقة» كلاً من جائزتي «أفضل امرأة مبتكرة لهذا العام» و«أفضل امرأة مُلهمة فكرياً لهذا العام». بينما تضم «فئة المؤثرات في قطاع الطاقة» جوائز «أفضل امرأة مُؤثرة في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات» و«أفضل برنامج تطوعي بقيادة امرأة».

وشهدت النسخة الأولى من «جائزة المرأة في الطاقة» منافسة قوية من مرشحات قويات من جهات حكومية مختلفة، شملت هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي. وكرّمت النساء اللواتي أظهرن قيادة استثنائية وقدرة كبيرة على تحفيز التغيير من خلال مساهماتهن المؤثرة في القطاع.