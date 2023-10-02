دبي المالي العالمي يطرح ورقتي تشاور بشأن قانوني الأصول الرقمية والضمان الجديدين وتعديلات تشريعات أخرى

اقترح مركز دبي المالي العالمي، سن قانون هو الأول من نوعه في مجال الأصول الرقمية، وقانون جديد للضمان، وإجراء التعديلات ذات الصلة على بعض التشريعات القائمة لمواءمة تأثير نظام الأصول الرقمية المقترح مع قوانين المركز الأخرى. وتهدف التشريعات والتعديلات المقترحة، إلى ضمان مواكبة قوانين المركز للتطورات السريعة التي تشهدها التجارة الدولية والأسواق المالية الناشئة عن التطورات التكنولوجية، وتوفير اليقين القانوني لمستثمري ومستخدمي الأصول الرقمية.

وقال جاك فيسر الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسرنا الإعلان عن قانون الأصول الرقمية المقترح، وقانون نظام الضمان الجديد، ويأتي ذلك عقب تعاون المركز بشكل وثيق مع خبراء الأصول الرقمية والخدمات المصرفية والمالية، لوضع قانون رائد للأصول الرقمية، وتحديث قانون الضمان تبعاً لذلك. ويحدد قانون الأصول الرقمية المقترح، الخصائص القانونية للأصول الرقمية، وطبيعة ملكيتها، وكيفية التحكم بها، ونقلها والتعامل معها من قبل الأطراف المعنية. وتم تصميم قانون الضمان المقترح على غرار قانون الأونسيترال النموذجي «UNCITRAL Model» للمعاملات المضمونة مع تعديله لمراعاة عوامل محددة تتعلق بمركز دبي المالي العالمي. ونعتقد أن هذه المقترحات ستضع الإطار القانوني والتنظيمي للمركز في الطليعة، عبر تبنّي أفضل الممارسات الدولية».

وتمثل الأصول الرقمية - مثل العملات الرقمية، والرموز غير القابلة للاستبدال، والعملات المستقرة، والأصول المؤمنة، أو ما يسمى بالأوراق المالية المشفرة (Security Tokens)- فئة أصول تصل قيمتها إلى تريليون دولار أمريكي، كما تمتلك مقومات واسعة في مجال الابتكار، وتوفر فرصاً سوقية واسعة. واقتصر تركيز العديد من السلطات القضائية حتى الآن، على تنظيم وفرض عقوبات نافذة على بعض التطبيقات العملية لفئة الأصول هذه من منظور الخدمات المالية المنظمة. ومع ذلك، فإن الفوائد الأساسية التي توفرها تقنية البلوك تشين - والأصول الرقمية، التي يمكن إنشاؤها من خلالها، وتطبيقها عبر مجموعة واسعة من حالات الاستخدام - حيث سيتزايد حجمها وأهميتها على نطاق أوسع. ولا تزال المسائل القانونية المتعلقة بطبيعة الخصائص القانونية، وتأثير الأصول الرقمية مفتوحة للنقاش حول العديد من القضايا الرئيسة. ومع أن التطورات والأحكام القانونية الدولية المتخذة ضمن إطار القانون العام، بدأت بتوفير بعض الوضوح في هذا الصدد، إلا أنها لم توفر حتى الآن إطاراً قانونياً شاملاً، يحدد المدى الكامل للخصائص القانونية للأصول الرقمية، وكيف يمكن لمستخدمي ومستثمري فئة الأصول هذه، أن يتفاعلوا مع الأصول الرقمية ومع بعضهم البعض.

وبعد مراجعة شاملة للمنهجيات القانونية المتخذة بشأن الأصول الرقمية في سلطات قضائية عدة، يوفر مركز دبي المالي العالمي الآن هذا الإطار الشامل، عبر طرح مقترح قانون الأصول الرقمية الخاص به للمشورة العامة. علاوةً على ذلك، يقترح القانون إجراء تغييرات على القوانين الأساسية الأخرى لمركز دبي المالي العالمي - بما في ذلك قانون العقود، وقانون الإعسار، وقانون الالتزامات، وقانون الائتمان، وقانون المؤسسات - لضمان مواءمة التصنيف الجديد للأصول الرقمية، ضمن المجال القانوني الأوسع لمركز دبي المالي العالمي.

وعلى نحو مماثل، شهدت أنظمة المعاملات المضمونة عالمياً، العديد من الابتكارات منذ صدور قانون الضمان الحالي للمركز في عام 2005. ويشمل ذلك ظهور الشركات والمنصات التي توفر أرصدة الأصول الرقمية وتأمينها أو تغطيتها، وزيادة التوجه نحو رقمنة التجارة الدولية.

وبعد النظر في الأنظمة المتبعة من قبل سلطات قضائية أخرى، وخاصة قانون الأونسيترال النموذجي بشأن المعاملات المضمونة، وبالتوازي مع قانون الأصول الرقمية المقترح، يقترح مركز دبي المالي العالمي إلغاء قانون الضمان الحالي، وتعديل نظام الأوراق المالية في المركز، لضمان توافقه مع أفضل الممارسات الدولية، وتوفير الوضوح في ما يخص أمن الأصول الرقمية. وانسجاماً مع ذلك، يقترح مركز دبي المالي العالمي أيضاً، إلغاء لوائح الضمانات المالية الحالية، ودمج أحكام الضمانات المالية في فصل جديد من مشروع قانون الضمان المقترح.

وتم طرح التغييرات التشريعية المقترحة الواردة في الورقتين الاستشاريتين 4 و5 لعام 2023، لفترة مشاورات عامة مدتها 40 يوماً، تنتهي بتاريخ 5 نوفمبر.