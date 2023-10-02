1.2 مليار درهم التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم، أكثر من 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 325 مبايعة بقيمة 876.45 مليون درهم منها 68 مبايعة للأراضي بقيمة 306.01 مليون درهم و257 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 570.43 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 27 مليون درهم في منطقة جميرا الثالثة تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة مدينة المطار ثم مبايعة بقيمة 14.83 مليون درهم في منطقة الحبية الخامسة.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 42.35 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 87.81 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 74.25 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 38.5 مليون درهم بمنطقة مدينة المطار كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة مدينة المطار وأخيرا مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 35 مبايعة بقيمة 39.53 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 25 مبايعة بقيمة 35.09 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 91.66 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 350.49 مليون درهم منها 13 رهن أراض بقيمة 200.64 مليون درهم و79 رهن فلل وشقق بقيمة 149.85 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة مدينة هند 4 بقيمة 95.46 مليون درهم وأخرى في منطقة الحبية الثالثة بقيمة 65.47 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 30 هبة بقيمة 36.66 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 6.62 مليون درهم وأخرى في منطقة برج خليفة بقيمة 4.55 مليون درهم.