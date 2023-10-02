راؤول يرفض تدريب شالكه الألماني

MENAFN - Khaberni) خبرني - رفض راؤول غونزاليس النجم السابق للمنتخب الإسباني وفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم تدريب شالكه الألماني، الذي لعب له في آخر سنوات مسيرته الاحترافية.

وذكرت صحيفة "شبورت بيلد" الأسبوعية عبر موقعها على الإنترنت يوم الاثنين أن راؤول (46 عاماً) ضمن قائمة المرشحين لتدريب شالكه وأن اتصالات أجريت بالمقربين له لمعرفة مدى استعداده لتولي المهمة لكنه رفض العرض، إذ لا يرى الوقت مناسباً.

ويتولى راؤول تدريب فريق الرديف بنادي ريال مدريد الذي انضم إليه في عمر صغير ثم شارك مع الفريق الأول في 741 مباراة بين عامي 1994 و2010، وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات ولقب الدوري الإسباني ست مرات.

وبعدها لعب راؤول لمدة عامين ضمن صفوف شالكه، بين 2010 و2012 وكان يحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير.

وهبط شالكه إلى دوري الدرجة الثانية بنهاية الموسم الماضي، وأعلن قبل أيام الاستغناء عن خدمات مديره الفني توماس ريس بعد البداية المتواضعة للفريق في الموسم الحالي بدوري الدرجة الثانية.