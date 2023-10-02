تطبيق "كريم" يوفر مختلف طرازات iPhone 15 خلال أقل من 30 دقيقة مع خدمة كريم كويك

(MENAFN
- Hkstrategies) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 أكتوبر 2023: أعلنت شركة كريم، التطبيق متعدد الخدمات الرائد في المنطقة، عن توفر هواتف iPhone 15 من خلال خدمة كريم كويك، حيث يمكن للعملاء طلب أحد طرازات iPhone 15 الجديدة، وستقوم خدمة كريم كويك بتوصيلة خلال أقل من 30 دقيقة، من خلال خدمة التوصيل السريع.
وفي هذا السياق قال تشيس لاريو، رئيس قسم البقالة في شركة كريم: "توفر خدمة كريم كويك مختلف طرازات iPhone 15 الجديد من شركة أبل، حيث تمكن هذه الخدمة العملاء من تخطي طوابير الانتضار وأوقات التسليم الطويلة، حيث سيتم توصيل الهاتف إلى منزل العميل خلال أقل من 30 دقيقة من خلال خدمة كريم كويك".
وأضاف لاريو: "إننا في كريم نبحث دائماً عن فرص جديدة لتسهيل حياة عملائنا، ويسعدنا أن نتمكن من إيجاد حلول جديدة ومبتكرة لشريحة جديدة من العملاء من خلال قسم الملحقات الإلكترونية وتوفر iPhone 15 ".
وتجدر الإشارة إلى أن خدمة كريم كويك تقدم المنتجات الطازجة والبقالة والأدوات المنزلية بأسعار تنافسية، وبأقل من 30 دقيقة. وتوسعت مجموعة منتجات خدمة كريم كويك خلال العام الماضي لتشمل أكثر من 7000 منتج، بما في ذلك الملحقات الإلكترونية مثل كابلات USB و power banks وسماعات الرأس.
وكانت قد سجلت خدمة كريم كويك أكثر من مليون طلب بقالة خلال شهر يوليو 2023، وأظهرت الإحصائيات إنفاق أحد العملاء خلال العام الماضي أكثر من 53000 درهم إماراتي (14429 دولارًا) على 279 طلب بقالة، وكان أكبر عدد من الطلبات التي قدمها عميل واحد 390 طلبًا. وأكبر طلب فردي بقيمة 2831 دولارًا (770 دولارًا) لسلة مكونة من 124 عنصرًا.
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