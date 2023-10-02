رئيس الدولة يصل إلى الدوحة وأمير قطر في مقدمة مستقبليه

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى دولة قطر الشقيقة في زيارة عمل يحضر خلالها افتتاح المعرض الدولي للبستنة "إكسبو الدوحة 2023 للبستنة" الذي تستضيفه قطر وتبدأ فعالياته اليوم.

وكان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي.

ويرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة معالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة وسعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر.



