الأسهم الأوروبية تستهل الربع الرابع على مكاسب.. واليابانية تتراجع

استهلت الأسهم الأوروبية الربع الأخير من عام 2023 على تحقيق مكاسب متواضعة بعدما تجنبت الولايات المتحدة الدخول في إغلاق حكومي، فيما يترقب المستثمرون بيانات نشاط المصانع للحصول على مؤشرات حول أداء الشركات في منطقة اليورو.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% بعدما أنهى الربع الثالث منخفضاً نحو 2.5% يوم الجمعة.

وقفزت العقود الآجلة في وول ستريت بعدما أقر الكونجرس الأمريكي مشروع قانون تمويل مؤقت في وقت متأخر من يوم السبت، مما أدى إلى تجنب الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الاتحادية خلال عقد من الزمن.

وينتظر المستثمرون بيانات النشاط الصناعي في منطقة اليورو المرتقبة اليوم.

وصعد سهم فيفاندي 3.3% بعدما رفع بنك باركليز توصيته لسهم شركة الإعلام الفرنسية إلى كونه يستحق أعلى من قيمته الحالية.

وارتفع سهم بي.أيه.إي سيستمز 2.1% بعدما أبرمت بريطانيا مع شركة الصناعات الدفاعية عقداً بقيمة أربعة مليارات جنيه إسترليني (4.89 مليارات دولار) في إطار برنامج أوكوس الأمني مع أستراليا والولايات المتحدة لتصنيع غواصات هجومية.

اليابان

تخلى المؤشر نيكاي الياباني عن مكاسبه المبكرة ليغلق منخفضاً مع بيع المستثمرين للأسهم وسط مخاوف تتعلق بارتفاع أسعار الفائدة.

وهبط المؤشر نيكاي 0.31% ليغلق عند 31759.88 نقطة، بعد أن قفز بما يصل إلى 1.7% في وقت سابق من الجلسة.

كما عكس المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مساره ليغلق منخفضاً 0.39% عند 2314.44 نقطة.

وأظهر مسح للبنك المركزي الياباني تحسن ثقة الشركات الكبرى غير العاملة في مجال الصناعات التحويلية في الربع الثالث إلى مستويات لم يتم تسجيلها منذ 1991، عندما كانت اليابان تشهد فقاعة في قيمة الأصول، في حين أبقت الشركات على خطط إنفاق قوية وواجهت قلة في الأيدي العاملة.

وواصلت عوائد السندات الحكومية اليابانية الارتفاع، مع وصول عائدات السندات لأجل عشر سنوات إلى مستوى مرتفع جديد منذ سبتمبر 2013. ودفع ذلك بنك اليابان إلى الإعلان عن شراء المزيد من السندات.

وتراجع سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صنع الرقائق 1.27%، ليسبب أكبر خسارة للمؤشر نيكاي. كما هبط سهم مجموعة سوفت بنك 1.34%.

وقفز مؤشر القطاع المصرفي 1.24% ليسجل أفضل أداء بين 33 مؤشراً صناعياً فرعياً في بورصة طوكيو للأوراق المالية.