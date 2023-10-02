أراضي دبي تطلق خدمة «مناقصات» عبر نظام «ملّاك» لحوكمة تقديم عطاءات خدمات العقارات المشتركة

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ممثلة بمؤسسة التنظيم العقاري، خدمة «مناقصات» الهادفة إلى حوكمة عملية تقديم المناقصات في كل ما يتعلق برسوم الخدمات والصيانة في قطاع العقارات المشتركة، وتعزيز الشفافية وتوفير أفضل الخدمات جودة بأسعار مناسبة وتنافسية.

وتسهم خدمة «مناقصات» التي تعتبر جزءاً من نظام «ملّاك»، المنظومة المتكاملة لإدارة العقارات المشتركة بدبي، في تسهيل وتبسيط سير إجراءات تقديم العطاءات عبر ربط شركات إدارة العقارات المشتركة بمزودي الخدمات، بإشراف وتنظيم تام من قبل مؤسسة التنظيم العقاري، الأمر الذي يضمن توفير الخدمات المطلوبة بشكل فوري من جهة، وسداد الرسوم ذات الصلة في الوقت المحدد من جهة أخرى.

وتماشياً مع مساعي الارتقاء بالمنظومة الرقمية في دبي، تتميز خدمة «مناقصات» بتوفير إجراءات مؤتمتة بالكامل، تعزز توفير ميزانيات حقيقية لرسوم الخدمات وأعمال الصيانة، وترفع من مستوى الجودة والأداء في تقديم هذه الخدمات بما يحفز المنافسة بين الموردين، ويرسخ الشفافية بين ملّاك العقارات ولجان الملّاك، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز مستوى السعادة في المجتمعات السكنية.

وأكد المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، أن إطلاق خدمة «مناقصات» تأتي استكمالاً للمساعي الرامية إلى تعزيز جاهزية القطاع العقاري واستدامته، وترسيخ الشراكات الفعالة بين كل الأطراف المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وضمان تقديم الخدمات الاستباقية المتمحورة على الإنسان. وقال: «يحظى قطاع العقارات المشتركة بأهمية بالغة في إمارة دبي ويسهم في تطوير وتنمية القطاع العقاري بشكل عام، ويعكس الاهتمام المتنامي بالاستدامة والابتكار وتلبية احتياجات المستثمرين والسكان على حد سواء. ومن هذا المنطلق فإن توفير خدمة متكاملة لتنظيم وحوكمة العطاءات المتعلقة بخدمات الصيانة من شأنه أن ينعكس على توفير بيئة صحية وشفافة، ستؤدي إلى فتح المجال في السوق العقاري لتحقيق المنافسة المطلوبة لتقديم أعلى معايير الجودة في الخدمات المقدمة».

وأوضح محمد بن حماد، مدير إدارة ملكية العقارات المشتركة في مؤسسة التنظيم العقاري بدبي، أن الخدمة تلزم شركات إدارة العقارات المشتركة بطرح كل المناقصات المطلوبة من خلالها، وذلك بعد تقديم ميزانياتها للعام 2024 بحلول أكتوبر 2023 لتبسيط إجراءات المناقصة، ومن ثمّ يتم تصنيف الشركات من قبل كادر فني متخصص لتقديم أي توصيات مطلوبة، في حين يقوم القسم المالي بتحديد الأسعار لكل خدمة على حدة، ليكون متوسط الدرجات الفنية والمالية هو المعيار في عملية الاختيار النهائية للعطاء.

على إثر ذلك يتم طرح المناقصات وفتح الباب أمام مزودي الخدمات للمشاركة عبر الخدمة الجديدة، والتي بدورها تكون متاحة أمامهم للتسجيل كموردين والتمتع بإمكانية الوصول إلى كل المناقصات ذات الصلة بناء على أنشطتهم المسجلة، الأمر الذي يعزز الشفافية ويحد من أي ممارسات غير صحيحة.



خدمات إضافية

ولن يقتصر الأمر على شركات إدارة العقارات المشتركة ومزودي الخدمات لطرح المناقصات وتوقيع الاتفاقيات عبر خدمة «مناقصات» فحسب، بل سيجري في مرحلة لاحقة وتحديداً بحلول العام 2024 توسيع دائرة الخدمة لتطال ملّاك العقارات لإتاحة الفرصة أمامهم لتقييم أداء مزودي الخدمات، في حين سيكون بإمكان لجنة الملّاك الاطلاع على المناقصات المطروحة عبر المنصة.