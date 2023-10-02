خدمات إتش إس بي سي المصرفية الخاصة العالمية تعلن عن تغييرات قيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أعلنت مجموعة إتش إس بي سي تعيين علاء الدين هنغاري رئيساً للخدمات المصرفية الخاصة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليتولى بذلك المنصب الذي كان يشغله صبحي طبارة، والذي أعلن عن مغادرته للمجموعة في يناير 2024.



وقاد صبحي أعمال الخدمات المصرفية الخاصة العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2012 من خلال قيادة توسيع تغطية الخدمات المصرفية الخاصة للعملاء من أصحاب الثروات العالية في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين. ولضمان الانتقال السلس، سيعمل كل من صبحي وعلاء الدين معاً كرئيسين مشاركين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى يناير.

وسينضم علاء الدين إلى مجموعة HSBC قادماً من بنك كريديه سويس، حيث أمضى فيه 20 عاماً، وكان آخر منصب شغله هناك هو الرئيس التنفيذي لمجموعة كريدي سويس (قطر) وكذلك الرئيس التنفيذي لمجموعة أفينتيكوم كابيتال مانجمنت هولدينج ايه جي. وسيلعب علاء الدين دوراً هاماً في مواصلة نجاح خدمات HSBC المصرفية الخاصة العالمية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، ومن خلال التركيز على الأسس القوية التي أرساها صبحي، والتي شهدت تعزيز مكانة HSBC في مجال الخدمات المصرفية الخاصة في جميع أنحاء المنطقة، وربط العملاء بالفرص الدولية.

وتواصل أعمال الخدمات المصرفية الخاصة العالمية لدى HSBC بتعزيز مكانتها وانتشارها في جميع أنحاء المنطقة، حيث تخدم العملاء من خلال تقديم تجربة متميزة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط. وعلى مدار الـ 12 شهراً الماضية، قام البنك بإطلاق أعمال الخدمات المصرفية الخاصة المحلية في الإمارات، والخدمات الاستشارية المحلية في الكويت، وعزز من تغطيته للعملاء في السعودية وقطر وإسرائيل وإيطاليا وشمال أوروبا وسويسرا، ليكمل بذلك فرقه الإقليمية الحالية التي تخدم العملاء من الأفراد والشركات العائلية ورجال الأعمال في جميع أنحاء العالم.