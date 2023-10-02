مطر الطاير يفتتح الدورة العشرين من معرض أوتوميكانيكا دبي



افتتح معالي مطر الطاير، المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، والمدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، رسمياً اليوم معرض أوتوميكانيكا دبي 2023، المعرض التجاري الدولي الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لقطاع خدمات ما بعد البيع المركبات، حيث تقام الدورة العشرون من معرض أوتوميكانيكا دبي احتفالاً بمرور عقدين من النجاح على انطلاق المعرض في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 2 إلى 4 أكتوبر الجاري، ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 45,000 زائر.

سيشغل المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام 14 قاعة في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيشهد المعرض مشاركة أكثر من 1900 عارض من 61 دولة ويضم 20 جناحًا دولياً رسمياً.

تم دورة هذا العام من المعرض فعاليات جديدة متنوعة تم إضافتها حديثاً أبرزها انعقاد مؤتمر تكنولوجيا مواد التشحيم وإطلاق منطقة الابتكار في مجال التنقل Innovation4Mobility بالإضافة إلى فعاليات المعرض الرئيسية التي تشمل كلاً من: حفل جوائز أوتوميكانيكا دبي بدورته الثالثة وفعالية أفريكونيكشنز الشهيرة وأكاديمية أوتوميكانيكا وبرنامج الورشة الحديثة وتحدي (بت ستوب) ومنتدى لوجستيات السيارات وورشة عمل سلامة المركبات.

وقد قام معالي مطر الطاير خلال جولته الافتتاحية بزيارة العديد من أبرز الأجنحة المشاركة في معرض أوتوميكانيكا 2023 بما فيها كلاً من جناح شركة رينوموتيف ، وهي علامة تجارية للسيارات غيرت كثيراً من قواعد اللعبة ومقرها في الإمارات العربية المتحدة وتقدم مجموعة من منتجات ما بعد البيع للمركبات عالية الجودة، وجناح شركة تراينجل تاير كو الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار، والتي تشتهر أيضًا بكونها رائدة في مجال التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون في صناعة الإطارات الصينية،



كما قام معاليه أيضاً خلال جولته بزيارة جناح شركة لوكاس ، وهي شركة خدمات ما بعد البيع للمركبات ومقرها في المملكة المتحدة، حيث تملك الشركة تراثاً عريقاً يمتد إلى 140 عامًا ومحفظة عالمية من قطع الغيار عالية الجودة.

وبهذه المناسبة، قال محمود غازي بيليكوزن، مدير إدارة مجموعة معارض أوتوميكانيكا في ميسي فرانكفورت ميدل إيست، الجهة المنظمة لمعرض أوتوميكانيكا دبي :



"نجح معرض أوتوميكانيكا دبي على مدار العشرين عامًا الماضية في ترسيخ مكانته باعتباره مركز التواصل الأول للمتخصصين والمهنيين في قطاع خدمات ما بعد البيع للمركبات في المنطقة، حيث يوفر المعرض لهم منصة مثالية تربطهم بمنطقة الشرق الأوسط الأوسع وأفريقيا ودول رابطة الدول المستقلة الرئيسية، وتتميز دورة هذا العام من المعرض بمشاركة أكبر عدد من العارضين حتى الآن، لذا قمنا بتوسيع مساحة العرض بنسبة 64% من حيث صافي الأمتار المربعة مقارنة بدورة عام 2022 من أجل استيعاب نمو المعرض".

وأضاف بيليكوزن قائلاً: "تقام مجموعة متنوعة من الفعاليات خلال الأيام الثلاثة المقبلة من المعرض تشمل كلاً من: أكاديمية أوتوميكانيكا، والتدريب على السيارات الكهربائية ومنتدى لوجستيات السيارات والتي ستمكن الشركات من البقاء على اطلاع بأحدث رؤى القطاع، والوصول إلى فرص جديدة في السوق ومواكبة أعمالها للاتجاه الجديد في العام المقبل".

هذا وقد انطلقت فعاليات منطقة الابتكار من أجل التنقل Innovation4Mobility للمرة الأولى اليوم في معرض أوتوميكانيكا دبي من خلال انعقاد جلستي نقاش مثيرتين للغاية لمناقشة "رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للتنقل المستقبلي"، حيث ترأست الجلسة الافتتاحية لـمنطقة الابتكار في مجال التنقل Innovation4 Mobility المهندسة سمية اليماحي، رئيس قسم المشاريع الإنتاجية وإدارة الطلب في وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات ، وأعقب ذلك انعقاد جلسة نقاش رائعة أدارها حسن نرغيز، المدير العام لشركة الفطيم للتنقل الكهربائي، حيث تم تسليط الضوء من خلالها على تفضيلات المستهلكين وسلوكياتهم في قطاع السيارات الكهربائية.

وفي مكان آخر من فعاليات اليوم الأول من المعرض، قدمت أكاديمية أوتوميكانيكا، مركز التعليم والتواصل التفاعلي في أوتوميكانيكا دبي، رؤى متعمقة تتعلق في الصناعة وآخر تطورات استراتيجية السوق من قبل لجنة مؤلفة من أبرز كبار الخبراء.

شملت المواضيع الرئيسية في أكاديمية أوتوميكانيكا اليوم "القيادة إلى المستقبل باستخدام المركبات الكهربائية" التي استضافها كيفانك كارايول، قائد الاستدامة في شركة فولفو للسيارات، و"التصدي للتحدي المتزايد المتمثل في المنتجات المقلدة في قطاع خدمات ما بعد البيع للمركبات". ومن خلال هذه المناقشات الثاقبة، تم إطلاع الحضور على الوضع الحالي والمستقبلي لسوق خدمات ما بعد البيع للمركبات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والتوجهات المتغيرة التي من شأنها أن تؤثر على قطاع خدمات ما بعد البيع العالمية.

ومن خلال برنامج الورشة الحديثة، تعلم المهنيون والمتخصصون في المرائيب والورش رؤى عن أحدث التقنيات المبتكرة في هذا القطاع من خلال برنامج من ورش العمل والعروض التقديمية الحية، حيث كانت معايرة نظم مساعدة السائق المتقدمة ومدى أهميتها بالنسبة لسلامة السائقين، والتي استضافتها شركة بوش، هي محور التركيز الرئيسي لورشة العمل.

تضم الدورة العشرين لمعرض أوتوميكانيكا دبي ثمانية أقسام متخصصة للمنتجات تشمل قطع الغيار والمكونات، والإلكترونيات والنظم، والملحقات والتعديل حسب الطلب، والإطارات والبطاريات، وغسيل السيارات والعناية بها، والزيوت ومواد التشحيم، والتشخيص والتصليح، والهيكل والطلاء.

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