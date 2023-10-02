3.15 مليارات درهم موافقات تمويلية.. مصرف الإمارات للتنمية يبحث دعم استدامة القطاع الصناعي في «أديبك 2023»

استعرض مصرف الإمارات للتنمية، خلال مشاركته في معرض «أديبك 2023»، الحلول المرنة التي يوفرها لدعم مسارات تحول الطاقة والنمو الصناعي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، لا سيما مع تخصيص 30 مليار درهم لدعم تمويل 13,500 شركة صغيرة ومتوسطة في قطاعاته الخمسة ذات الأولوية، وهي: الصناعة، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي.

وحظي قطاع الصناعة بأهمية كبيرة من الحلول التي يقدمها المصرف، ومنذ إطلاق الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات «مشروع 300 مليار»، حيث وافق على توفير تمويلات بقيمة 3.15 مليارات درهم لدعم القطاع الصناعي في الدولة.



وقال أحمد محمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يعد دعم قطاع الصناعة الوطني، أحد أهم الأهداف الرئيسة التي يعمل المصرف على تحقيقها، ومن خلال المشاركة في هذا المعرض الرائد، والذي يجمع نخبة من قادة الطاقة والصناعة في العالم، نسعى إلى مشاركة الخبرات والمعرفة، ومناقشة تحديات وفرص الاستثمار، والحلول التمويلية الموثوقة، لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة، وإزالة الكربون من عدد من القطاعات الحيوية».

وأضاف النقبي: «إن الطاقة المتجددة، هي أحد محاور التركيز الوطنية لهذا العام، وهو عام الاستدامة في دولة الإمارات، والذي تستضيف فيه مؤتمر الأطراف COP28.

وضمن هذه الرؤية الاستراتيجية الشاملة، يعمل مصرف الإمارات للتنمية، على تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد لتكنولوجيا الطاقة النظيفة والصناعة، من خلال دعم الشركات والمشاريع في مجال الطاقة المتجددة، كما نحرص أيضاً على توفير بيئة أعمال مواتية، عبر تقديم حلول تمويلية مخصصة للشركات العاملة في قطاع الطاقة المتجددة، والراغبين في التحول إلى استخدام الطاقة الشمسية لزيادة كفاءة عملياتهم».

وكان مصرف الإمارات للتنمية، قد شارك مع عدد من المؤسسات المالية الأخرى في تمويل مشروع استراتيجي بقيمة 8.8 مليارات درهم إماراتي، وهو مشروع مشترك بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، بالشراكة مع تحالف شركتي «أوراسكوم» و«ماتيتو»، ويهدف لتوفير إمدادات مستدامة من المياه إلى عمليات «أدنوك» البرية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خفض استهلاك الكهرباء التي تحتاجها عمليات حقن المياه بنسبة تصل إلى 30 %، وذلك من خلال استبدال نظام المياه الجوفية العميقة عالية الملوحة المستخدم حالياً في الحقول. ويُتوقع أن يحصل المشروع على كامل احتياجاته من الكهرباء المُولَّدة من مصادر نظيفة.

وأشار النقبي إلى أن هذه الاتفاقية تبرز الدور المحوري للتمويل، كعامل أساسي في تعزيز التوجه نحو تبني منظومة طاقة أكثر نظافة ومرونة، ويؤكد مصرف الإمارات للتنمية، من خلال دعم مثل هذه المشاريع الحيوية والكبرى، على الالتزام بتحفيز مسار التحول نحو الاستدامة في دولة الإمارات.



ويقدم المصرف حلولاً تمويلية مرنة، بسقوف مرتفعة للتمويل، تصل إلى 100 % من قيمة المشاريع، مع منح فترات سداد مريحة، تصل إلى 15 عاماً، وتشمل فترات سماح تصل إلى عامين، وأما في ما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة في دولة الإمارات، فيقدم المصرف تمويلات تصل إلى 100 % من قيمة المشروع، مع فترة سداد أقصاها 15 سنة، وفترة سماح مدتها سنتان.



كما أطلق المصرف مؤخراً برنامجاً جديداً، هو الأول من نوعه، لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية، وسيخصص محفظة مالية بقيمة 100 مليون درهم، لدعم تبني حلول الطاقة النظيفة، مع التركيز بصورة خاصة على مشاريع الطاقة الشمسية.

وإلى جانب عرض المصرف في جناحه (M08 القاعة MI)، مجموعة مهمة من حلول وبرامج التمويل المصممة خصيصاً لدعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، ودعم التزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، يشارك النقبي يوم الثلاثاء 3 أكتوبر، في جلسة نقاشية استراتيجية بعنوان «تمويل قطاعات المستقبل: دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحفيز التقدم الاقتصادي».



ويشارك في الجلسة أيضاً سعادة رجاء المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، والدكتور بالات مينون المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة AstraGene، وفهمي الشوا الرئيس التنفيذي لشركة «إيمنسا»، وهيثم الصبيحي المدير التنفيذي لتطوير الأعمال والترويج بالإنابة في مكتب أبوظبي للاستثمار. وتسلط الجلسة الضوء على العلاقة بين التمويل والصناعة المتقدمة في دولة الإمارات والعالم عموماً، كما تستعرض كيف يمكن لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المساهمة في تطوير قطاع الصناعة، وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

وضمن الفعاليات الأخرى التي يشارك فيها المصرف، ينضم الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، إلى اثنين من اجتماعات المائدة المستديرة المخصصة للرؤساء التنفيذيين، التي تنظمهما وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال المعرض، حيث يجتمع ممثلون عن الجهات الحكومية والشركات الرائدة في قطاعي الطاقة والصناعة من دولة الإمارات وروسيا وألمانيا، لمناقشة فرص الاستثمار المستقبلية، وآفاق التعاون لدفع عجلة تحول نظام الطاقة والتقنيات الجديدة لإزالة الكربون من الأنشطة الصناعية، حيث سيترأس سعادة عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اجتماع المائدة المستديرة الخاص بألمانيا في 3 أكتوبر، وأيضاً الاجتماع الخاص بروسيا في 4 أكتوبر.

ويناقش معرض «أديبك 2023»، في دورته الحالية، وبشكل رئيس، موضوعات التحول في قطاع الطاقة والحياد المناخي وإزالة الكربون من القطاع الصناعي، كما يعد أكبر تجمع للمتخصصين بقطاع الطاقة في العالم، ويجمع نخبة من القادة وصُنّاع القرار والرؤساء التنفيذيين على مستوى قطاع الطاقة، لتسريع جهود الابتكار والتعاون والاستثمار اللازمة لدفع المسيرة نحو مستقبل منخفض الكربون.