7 علامات تشير إلى أن طفلك غير سعيد في الحضانة

MENAFN - Khaberni) خبرني - تربية الأبناء هي المسؤولية الأكبر على عاتق أي زوجين، وقد تصبح أكثر صعوبة مع ضغوط الحياة اليومية، مما يضطر العديد من الآباء للجوء إلى الحضانات لرعاية وتلبية احتياجات أطفالهم.

يختار العديد من الآباء الحضانة أو الرعاية النهارية لأطفالهم أثناء تواجدهم في العمل، لكن الكثير من الأطفال لا يشعرون بالراحة أثناء وجودهم في الحضانة. لذلك، قد يحتاج الآباء إلى أن يكونوا أكثر انتباهاً لأي علامات انزعاج أو ضيق قد تظهر على أطفالهم. وبحسب أخصائية تعديل سلوك الطفل هديل يوسف، إليك بعض العلامات التي قد تظهر على طفلك عندما لا يكون سعيدا في الحضانة.

1. البكاء قبل الذهاب إلى الحضانة

عندما لا يستطيع الأطفال التحدث أو التعبير عن عدم ارتياحهم، فإنهم قد يبكون ويعد البكاء أولى علامات الضيق التي تظهر على الطفل وستلاحظها أي أم قبل ذهاب طفلها إلى الحضانة، ولا ينبغي إهمال هذه العلامة فقد يكون سبب دخول الطفل في نوبات بكاء هي تعرضه للضرب أو المعاملة السيئة مما يجعله يلجأ إلى البكاء حتى لا تتركيه.

2. خوف الطفل عند ذكر الحضانة إذا بدا أن طفلك خائف ويرفض الخروج من المنزل أو الذهاب إلى الحضانة، فيعد هذا دليلاً على أن كل شيء ليس على ما يرام في الحضانة. قد لا يشعر الطفل بالحب والأمان مهما حاولتِ تشجيعه أو تحفيزه . لذا يجب التحقق من الحضانة، لمعرفة ما إذا كان شخص ما يسيء معاملة الطفل، ويمكن التحدث إلى الآباء الآخرين لمعرفة ما إذا كان أطفالهم غير راغبين أيضاً في الذهاب إلى الحضانة.

3. رفض تناول الطعام

تزداد شهية الأطفال عند شعورهم بالارتياح للبيئة والأشخاص من حولهم إلا أنه في المقابل عند تعرض الطفل لقلة الاهتمام فقد يرفض تناول الطعام. إذا كانت صناديق الغذاء الخاصة بطفلك تعود بنصفها من الطعام، فقد يكون من الجيد التحقق مما يتعرض له طفلك من سوء معاملة في الحضانة قد يشير شعور الطفل الزائد بالجوع أو العطش دائماً في وقت عودته إلى المنزل إلى شعوره بالإهمال أو سوء المعاملة.

4. الكوابيس والأرق عندما يشعر الأطفال بالضيق أو الخوف ، يتأثر نمط نومهم ويصابون بالكوابيس والذعر الليلي والذي يظهر على شكل استيقاظ فجائي مع صراخ وبكاء.. يحتاج الآباء إلى التحقق مما إذا كان هناك شيء ما في الحضانة يزعج الطفل لأنه يقضي وقتاً طويلاً في الحضانة، لذلك من المهم أن تكون الأجواء والأشخاص الذين يعتنون به ودودين.

5. تغير في سلوك ومزاج الطفل

في بعض الأحيان، عندما يذهب الطفل لأول مرة إلى الحضانة، قد يستغرق بعض الوقت للتكيف والاستقرار. من الشائع خلال هذه المرحلة أن يتمرد الطفل ويطلق نوبات الغضب. ولكن إذا لم يتحسن الأمر حتى بعد شهرين، فقد يصبح الأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة عدوانيين فقد لا يعبر الأطفال عن طريق التحدث بم يشعرون به من ضيق، ولكنهم في المقابل قد يعبرون عن طريق بعض السلوكيات.

6. علامات الجروح والكدمات

إذا عاد طفلك إلى المنزل مصاباً بعلامات وكدمات بشكل منتظم، فيعد ذلك أمراً يجب عدم التغاضى عنه . تعتبر المعارك بين الأطفال شائعة، ولكن إذا عاد طفلك بجرح أو كدمة يومياً، فهذا يعني فقط أن مقدمي الرعاية ليسوا يقظين بما فيه الكفاية. أو قيام بعض من مقدمي الرعاية في تلك الحضانة بفرض العقوبات على الأطفال واللجوء إلى الضرب لذا يجب تغيير الحضانة على الفور.

7. عدوى والتهابات مستمرة من المؤشرات الرئيسية على أن الحضانة التي قد اختارتها لطفلك ليست مناسبة هي الصحة العامة لطفلك، لكن اعتلال صحتهم المستمر يجب أن يثير جرس إنذار.