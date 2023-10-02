البرنامج الوطني للمطاعيم حديث مواقع التواصل .. استمع

MENAFN - Amman Net) أثار إعلان وزارة الصحة عن البدء في المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للتطعيم جدلا واسعا في الشارع الأردني، نظرا لعدم ثقته في مأمونية المطعوم الذي سيعطى لطلاب المدارس

حيث لقي الإعلان تفاعل وردود أفعال كثيرة من قبل الأهالي والمواطنين :

عمار ابو لبده علق : شو مناسبة المطعوم وليش إجباري احنا من يوم ما أخذنا مطعوم كورونا واحنا ولا اشي صح فينا.

نوال لطيف علقت : طول عمرنا ناخذ المطعوم في المدارس وآمن جدا...

عنجد احنا شعب نصنع نن من الحبة قبة وبدنا عرس ونطبل فيه.

أضافت نداء البلوش : أولادنا مسؤوليتنا واحنا النا حق برفض او قبول

إلغاء إجبارية المطعوم من أفضل الحلول.

اللي بدو المطعوم ياخذ ابنه ع المركز ويعطيه واللي ما بده هو حر ومن حقه الرفض.

في حين علق فراس القبطان : أولادي ما بدي اطعمهم لو ببطلهم من المدرسة.

واضاف محمد الهباهبة : الثقة صفر ولن نسمح بالتطعيم يا معالي الوزير بغامر في تعليمهم ولا بغامر في صحتهم الكلام واضح.

وقال خالد الجبور : معالي الوزير انت طلبت اللقاح بعد ظهور حالات تستدعي اخذ اللقاح ام منظمة الصحة العالمية تبرعت في المطاعم.

وصرح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بأنه لا صحة لما تم تداوله من معلومات مضللة حول المطعوم على مواقع التواصل الاجتماعي وأن المطعوم آمن ولا يوجد حوله شكوك.

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