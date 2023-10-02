البرنامج الوطني للمطاعيم حديث مواقع التواصل .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) أثار إعلان وزارة الصحة عن البدء في المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للتطعيم جدلا واسعا في الشارع الأردني، نظرا لعدم ثقته في مأمونية المطعوم الذي سيعطى لطلاب المدارس
حيث لقي الإعلان تفاعل وردود أفعال كثيرة من قبل الأهالي والمواطنين :
عمار ابو لبده علق : شو مناسبة المطعوم وليش إجباري احنا من يوم ما أخذنا مطعوم كورونا واحنا ولا اشي صح فينا.
نوال لطيف علقت : طول عمرنا ناخذ المطعوم في المدارس وآمن جدا...
عنجد احنا شعب نصنع نن من الحبة قبة وبدنا عرس ونطبل فيه.
أضافت نداء البلوش : أولادنا مسؤوليتنا واحنا النا حق برفض او قبول
إلغاء إجبارية المطعوم من أفضل الحلول.
اللي بدو المطعوم ياخذ ابنه ع المركز ويعطيه واللي ما بده هو حر ومن حقه الرفض.
في حين علق فراس القبطان : أولادي ما بدي اطعمهم لو ببطلهم من المدرسة.
واضاف محمد الهباهبة : الثقة صفر ولن نسمح بالتطعيم يا معالي الوزير بغامر في تعليمهم ولا بغامر في صحتهم الكلام واضح.
وقال خالد الجبور : معالي الوزير انت طلبت اللقاح بعد ظهور حالات تستدعي اخذ اللقاح ام منظمة الصحة العالمية تبرعت في المطاعم.
وصرح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بأنه لا صحة لما تم تداوله من معلومات مضللة حول المطعوم على مواقع التواصل الاجتماعي وأن المطعوم آمن ولا يوجد حوله شكوك.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · البرنامج الوطني للمطاعيم حديث مواقع التواصل
MENAFN02102023000209011053ID1107174461
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.