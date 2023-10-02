حادث سير بين 8 مركبات في عجلون
التاريخ
10/2/2023 9:11:58 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أصيب سائق مركبة ظهر اليوم الإثنين إثر حادث تصادم بين 8 مركبات على طريق عين جنا في محافظة عجلون ، وفقا لمصدر أمني. .
وأشار المصدر ان الحادث نتج عنه اضرار مادية بالمركبات وإصابة سائق وحالته العامة حسنة .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN02102023000208011052ID1107174460
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.