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حادث سير بين 8 مركبات في عجلون

10/2/2023 9:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أصيب سائق مركبة ظهر اليوم الإثنين إثر حادث تصادم بين 8 مركبات على طريق عين جنا في محافظة عجلون ، وفقا لمصدر أمني. .
وأشار المصدر ان الحادث نتج عنه اضرار مادية بالمركبات وإصابة سائق وحالته العامة حسنة .

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