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2.7 % نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن خلال أول 6 أشهر من العام الحالي

10/2/2023 9:11:58 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الإثنين، نتائج التقديرات الربع سنوية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الجارية والثابتة للربع الثاني من عام 2023.
وأظهرت النتائج نمواً بلغت نسبته 2.6%، مقارنة مع الربع الثاني من عام 2022، وبذلك تكون نسبة النمو للنصف الأول من عام 2023 مقارنة مع النصف الأول من عام 2022 بالأسعار الثابتة 2.7%.
وحول نسبة التقديرات القطاعية، فقد أظهرت التقديرات الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية قد حققت نموا خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، حيث حقّق (قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك) أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة، وبلغت نسبته 8.2% مساهماً بمقدار 0.31 نقطة مئوية من معدل النمو، تلاه (قطاع النقل والتخزين والاتصالات) بنسبة 5.2% مساهما بمقدار 0.44 نقطة مئوية، ثم (قطاع الصناعات الاستخراجية) بنسبة بلغت 4.3% وبمساهمة مقدارها 0.11 نقطة مئوية، ويليه (قطاع الصناعات التحويلية) الذي نما بنسبة بلغت 3.7% وبمساهمة مقدارها 0.66 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.

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