بدء تساقط الأمطار في العاصمة عمان- فيديو

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- مجدي الباطية - تشهد منطقة طبربور في العاصمة عمان هطولا للامطار ، وفق ادارة الارصاد الجوية .
وتوقعت الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة اليوم أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وهنالك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة.
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