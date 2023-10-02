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بدء تساقط الأمطار في العاصمة عمان- فيديو

10/2/2023 9:11:58 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- مجدي الباطية - تشهد منطقة طبربور في العاصمة عمان هطولا للامطار ، وفق ادارة الارصاد الجوية .
وتوقعت الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة اليوم أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (5-6) درجات مئوية، وهنالك احتمال لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية والوسطى من المملكة.

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