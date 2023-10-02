Monday, 02 October 2023 07:24 GMT

اغلاق تلفريك عجلون مدة أسبوعين لإجراء الصيانة

10/2/2023 9:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت المديرة التنفيذية لشركة المناطق الحرة والتنموية المهندسة أروى الحياري، إغلاق تلفريك عجلون بدءًا من 17 تشرين أول الحالي، لإجراء الصيانة الدورية النصف سنوية.
وقالت الحياري في بيان، إنّ الصيانة دورية ومجدولة وتستمر لمدة أسبوعين لغايات صيانة ما بعد الموسم الصيفي، حيث سيتم استئناف استقبال زوار التلفريك في 1 تشرين الثاني القادم.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN02102023000208011052ID1107174457

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث