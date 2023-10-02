اغلاق تلفريك عجلون مدة أسبوعين لإجراء الصيانة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أكدت المديرة التنفيذية لشركة المناطق الحرة والتنموية المهندسة أروى الحياري، إغلاق تلفريك عجلون بدءًا من 17 تشرين أول الحالي، لإجراء الصيانة الدورية النصف سنوية.
وقالت الحياري في بيان، إنّ الصيانة دورية ومجدولة وتستمر لمدة أسبوعين لغايات صيانة ما بعد الموسم الصيفي، حيث سيتم استئناف استقبال زوار التلفريك في 1 تشرين الثاني القادم.
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