Monday, 02 October 2023 07:24 GMT

شركتان عربيتان ترفعان أسعار الغاز البترولي المسال من 4 إلى 10%

10/2/2023 9:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفعت شركتي (سوناطراك الجزائرية وأرامكو السعودية) أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال، خلال شهر تشرين أول الحالي، بنسب تتراوح من 4 إلى 10 %، مقارنة مع شهر أيلول الماضي، وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد الطلب العالمي على الغاز البترول المسال.


وزادت شركة أرامكو سعر البيع الرسمي لـ "البروبان" إلى 600 دولار للطن، فيما قفز سعر البيع الرسمي لـ "البوتان" إلى 615 دولاراً للطن.

ورفعت شركة سوناطراك سعر البيع الرسمي لـ "البروبان" إلى 560 دولاراً للطن، فيما زادت سعر البيع الرسمي لـ "البوتان" إلى 570 دولاراً للطن.
و "البروبان والبوتان" هما نوعان من غاز البترول المسال، ولهما نقطتا غليان مختلفتان.


ويستخدم غاز البترول المسال بشكل رئيسي كوقود للسيارات، ولأغراض التدفئة، ومادة أولية في صناعة بتروكيماويات أخرى.

MENAFN02102023000208011052ID1107174456

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث