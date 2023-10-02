شركتان عربيتان ترفعان أسعار الغاز البترولي المسال من 4 إلى 10%

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفعت شركتي (سوناطراك الجزائرية وأرامكو السعودية) أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال، خلال شهر تشرين أول الحالي، بنسب تتراوح من 4 إلى 10 %، مقارنة مع شهر أيلول الماضي، وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد الطلب العالمي على الغاز البترول المسال.



وزادت شركة أرامكو سعر البيع الرسمي لـ "البروبان" إلى 600 دولار للطن، فيما قفز سعر البيع الرسمي لـ "البوتان" إلى 615 دولاراً للطن.



ورفعت شركة سوناطراك سعر البيع الرسمي لـ "البروبان" إلى 560 دولاراً للطن، فيما زادت سعر البيع الرسمي لـ "البوتان" إلى 570 دولاراً للطن.

و "البروبان والبوتان" هما نوعان من غاز البترول المسال، ولهما نقطتا غليان مختلفتان.



ويستخدم غاز البترول المسال بشكل رئيسي كوقود للسيارات، ولأغراض التدفئة، ومادة أولية في صناعة بتروكيماويات أخرى.