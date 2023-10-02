شركتان عربيتان ترفعان أسعار الغاز البترولي المسال من 4 إلى 10%

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - رفعت شركتي (سوناطراك الجزائرية وأرامكو السعودية) أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال، خلال شهر تشرين أول الحالي، بنسب تتراوح من 4 إلى 10 %، مقارنة مع شهر أيلول الماضي، وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد الطلب العالمي على الغاز البترول المسال.
وزادت شركة أرامكو سعر البيع الرسمي لـ "البروبان" إلى 600 دولار للطن، فيما قفز سعر البيع الرسمي لـ "البوتان" إلى 615 دولاراً للطن.
ورفعت شركة سوناطراك سعر البيع الرسمي لـ "البروبان" إلى 560 دولاراً للطن، فيما زادت سعر البيع الرسمي لـ "البوتان" إلى 570 دولاراً للطن.
و "البروبان والبوتان" هما نوعان من غاز البترول المسال، ولهما نقطتا غليان مختلفتان.
ويستخدم غاز البترول المسال بشكل رئيسي كوقود للسيارات، ولأغراض التدفئة، ومادة أولية في صناعة بتروكيماويات أخرى.
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