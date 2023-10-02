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أتلتيكو يتخطى قادش بريمونتادا

10/2/2023 9:11:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أضاف أتلتيكو مدريد 3 نقاط ثمينة لرصيده بعد أن نجح في قلب تأخره وسط أنصاره بهدفين إلى انتصار صعب 3-2، في اللقاء المثير الذي احتضنه إستاد سيفيتاس ميتروبوليتانو، الأحد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.
باغت الضيوف القادمون من إقليم الأندلس الجميع وتقدموا بهدف أول مبكر في الدقيقة 12 بتوقيع الظهير البرازيلي لوكاس بيريس.

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