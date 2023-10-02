أتلتيكو يتخطى قادش بريمونتادا

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أضاف أتلتيكو مدريد 3 نقاط ثمينة لرصيده بعد أن نجح في قلب تأخره وسط أنصاره بهدفين إلى انتصار صعب 3-2، في اللقاء المثير الذي احتضنه إستاد سيفيتاس ميتروبوليتانو، الأحد، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.
باغت الضيوف القادمون من إقليم الأندلس الجميع وتقدموا بهدف أول مبكر في الدقيقة 12 بتوقيع الظهير البرازيلي لوكاس بيريس.
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