خطأ بشري كبير .. ليفربول يصدر بيانا رسميا حول واقعة إلغاء هدفه

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر نادي ليفربول بيانا رسميا بشأن تعرضه لـ"مظلمة" خلال مباراته أمام مضيفه توتنهام (1-2) التي جمعتهما السبت، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وقد ألغى حكم المباراة هدفا صحيا سجله الكولومبي لويس دياز مهاجم ليفربول، لفريقه في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول للمباراة، على ملعب "توتنهام هوتسبير"، بداعي التسلل.ونشر نادي ليفربول بيانا رسميا، عبر حسابه على منصة إكس، جاء فيه: "تابع نادي ليفربول لكرة القدم اعتراف لجنة الحكام المحترفين بإخفاقات الليلة الماضية.من الواضح أن التطبيق الصحيح لقوانين اللعبة لم يحدث مما أدى إلى المساس بالنزاهة الرياضية.نحن ندرك تماما الضغوط التي يعمل تحت وطأتها حكام المباريات، ولكن من المفترض أن يتم تخفيف هذه الضغوط، وليس مفاقمتها، من خلال وجود وتطبيق تقنية الفيديو.ولذلك، فمن غير المرضي عدم إتاحة الوقت الكافي للسماح باتخاذ القرار الصحيح وعدم حدوث أي تدخل لاحق.وتابع: "كما أن تصنيف مثل هذه الإخفاقات على أنها "خطأ بشري كبير" أمر غير مقبول أيضا. ولا ينبغي تحديد النتائج إلا من خلال المراجعة وبشفافية كاملة.ويعد هذا أمرا حيويا لموثوقية اتخاذ القرار في المستقبل لأنه ينطبق على جميع الأندية التي يتم استخدام الدروس المستفادة منها لإجراء تحسينات على العمليات من أجل ضمان عدم حدوث هذا النوع من المواقف مرة أخرى.وفي غضون ذلك، سوف نستكشف مجموعة الخيارات المتاحة، بالنظر إلى الحاجة الواضحة للتصعيد والحل".وأقرت لجنة الحكام بالدوري الإنجليزي الممتاز، في بيان رسمي مساء أمس السبت بالخطأ التحكيمي، وقدمت من خلاله اعتذارا لفريق ليفربول.



وقالت لجنة الحكام في بيانها الذي صدر فجر الأحد: "نعترف بأنه قد حدث خطأ بشري خلال مباراة ليفربول وتوتنهام بالشوط الأول".



وتابعت: "هدف دياز تم إلغاؤه بداعي التسلل لكنه كان قرارا خاطئا بوضوح، وكان يستحق احتساب الهدف مع تدخل الـ"VAR".



وأتمت اللجنة بيانها بشأن هذه الواقعة: "سنقوم بإجراء تقييم كامل للأمور التي أدت لهذا الخطأ".

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