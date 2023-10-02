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مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

10/2/2023 9:11:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الإثنين 2-10-2023 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة تشيلسي وفولهام على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

فولهام × تشيلسي ـ 10:00 مساء ـ HD 1 beIN Sports
مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة

أولماليك × القوة الجوية ـ 3:00 مساء
الشارقة × الفيصلي ـ 7:00 مساء
ناساف كارشي × السد ـ 7:00 مساء
سباهان أصفهان × الاتحاد ـ 7:00 مساء ـ beIN Sports AFC HD
الدحيل × برسيبوليس ـ 9:00 مساء
النصر × الاستقلال ـ 9:00 مساء ـ beIN Sports AFC HD
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

لاس بالماس × سيلتا فيجو ـ 10:00 مساء ـ beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تورينو × هيلاس فيرونا ـ 7:30 مساء - AD SPORTS
ساسولو × مونزا ـ 7:30 مساء - AD SPORTS
فيورنتينا × كالياري ـ 9:45 مساء ـ AD SPORTS
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

شباب بلوزداد X بو رانجرس (سيراليون) – 10 مساء

ملاعب

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