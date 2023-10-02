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تعرف على الفرق بين مطعومي MR وMMR

10/2/2023 9:11:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كشف رئيس المركز الوطني لمكافحة الامراض بالوكالة محمد اليحيى، اليوم الإثنين، ، أن مطعوم MR: يستخدم للوقاية من مرض الحصبة والحصبة الألمانية .
فيما يستخدم مطعوم MMR للوقاية من الحصبة الألمانية والحصبة، والنكاف "أبو دغيم" ، وفق اليحيى .
بدوره أكد وزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة أن المطاعيم التي تعطى للطلبة في المدارس آمنة وموثوقة.

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