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80.5 % ارتفاع صادرات الأردن من الحلي والمجوهرات خلال أول 7 أشهر من 2023

10/2/2023 9:11:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نمت صادرات الأردن من الحلي والمجوهرات والمنتجات الكيماوية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، ما أسهمت في ارتفاع إجمالي قيمة الصادرات الوطنية.


وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أن صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات ارتفعت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 80.5%، والمنتجات الكيماوية بـ 19.9%، إضافة إلى المواد الأخرى بنسبة 15.7%.


وبحسب البيانات، بلغت قيمة الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات حتى نهاية تموز الماضي نحو 509 ملايين دينار، مقارنة بـ 282 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغت قيمة الصادرات من المنتجات الكيماوية حوالي 289 مليون دينار، مقارنة بـ 241 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

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