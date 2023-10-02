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الهواري: الوزارة لاحقت جهتين أطلقتا معلومات مضللة عن حملة التطعيم

10/2/2023 8:12:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن الوزارة لاحقت من خلال النيابة العامة جهتين أطلقتا معلومات مضللة وشائعات بشأن التطعيم ضد الحصبة والبرنامج الوطني للتطعيم.

وقال الهواري، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن البرنامج الوطني للتطعيم، اليوم الاثنين، إن الوزارة ستلجأ لقانون الجرائم الإلكترونية لملاحقة مروجي الإشاعات وأنها تحتفظ بحقها القانوني.

وأضاف أن الأردن استخدم في الحملة الحالية لمكافحة مرض الحصبة ذات المطاعيم التي استخدمت خلال الحملة السابقة في عام 2013.

وأشار الهواري إلى أن العالم يشيد اليوم بتجربة الأردن في التطعيم ضد الأمراض المختلفة.

وبيّن أن الأردن يعمل على السجل الإلكتروني للمطاعيم وذلك لتسجيل كافة الجرعات التي يحصل عليها الأطفال أو الكبار وتوثيقها.

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