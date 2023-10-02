الهواري: الوزارة لاحقت جهتين أطلقتا معلومات مضللة عن حملة التطعيم

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - كشف وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن الوزارة لاحقت من خلال النيابة العامة جهتين أطلقتا معلومات مضللة وشائعات بشأن التطعيم ضد الحصبة والبرنامج الوطني للتطعيم.
وقال الهواري، خلال مؤتمر صحفي للحديث عن البرنامج الوطني للتطعيم، اليوم الاثنين، إن الوزارة ستلجأ لقانون الجرائم الإلكترونية لملاحقة مروجي الإشاعات وأنها تحتفظ بحقها القانوني.
وأضاف أن الأردن استخدم في الحملة الحالية لمكافحة مرض الحصبة ذات المطاعيم التي استخدمت خلال الحملة السابقة في عام 2013.
وأشار الهواري إلى أن العالم يشيد اليوم بتجربة الأردن في التطعيم ضد الأمراض المختلفة.
وبيّن أن الأردن يعمل على السجل الإلكتروني للمطاعيم وذلك لتسجيل كافة الجرعات التي يحصل عليها الأطفال أو الكبار وتوثيقها.
MENAFN02102023000208011052ID1107174205
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.