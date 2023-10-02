السياحة في اليونان... جزيرة كريت وجهة جذابة في أكتوبر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يمكن للراغبين بالاستمتاع بحشود أقل ودرجات حرارة أكثر اعتدالا وموسم شاطئ أطول، زيارة جزيرة كريت، حيث تبقى المياه دافئة نسبيًا حتى أكتوبر. عند زيارة كريت في الخريف، يحلو استكشاف المناظر الطبيعية المتنوعة للجزيرة، مع المشي لمسافات طويلة فوق جبل إيدا،

في الآتي، جولة على أماكن السياحة الشهيرة في جزيرة كريت :



متحف هيراكليون الأثري

قبل زيارة كنوسوس، لفهم التاريخ القديم وشعب جزيرة كريت بشكل أفضل، ينصح بزيارة متحف هيراكليون الأثري في وسط المدينة. يتم تخزين نتائج القصر وحفظها وعرضها في المتحف. هناك لوحات جدارية وفخارية ومجوهرات وأسلحة ومنحوتات من الحضارة المينوية، فضلًا عن اكتشافات من العصر الحجري الحديث والعصر الروماني.



قصر مينوان في كنوسوس

خارج العاصمة هيراكليون، كان قصر كنوسوس بمثابة المركز السياسي للمينويين، الذين أنشأوا أول حضارة متطورة في أوروبا. ستجد عند المدخل العشرات من المرشدين المعتمدين لإرشادك إلى كنوز القصر، بدءًا من الاكتشافات الأثرية المهمة وحتى القصص الأسطورية للملك مينوس والمينوتور. يمكن الوصول إلى هناك مبكرًا لتجنب الحشود.

بحيرة كورناس

على بعد بضعة كيلومترات فقط من الطريق الوطني، بين مدينتي ريثيمنو وخانيا، توجد بحيرة كورناس، وهي بحيرة المياه العذبة الوحيدة في جزيرة كريت. تحيط بهذا المسطح المائي الأزرق المذهل الجبال المغطاة بالأشجار من جهة، ومن جهة أخرى الشواطئ ذات الرمال البيضاء. هناك، لا بدّ من الاستمتاع بالسباحة والغطس، أو استأجر دواسة من أحد البائعين على الشاطئ لاستكشاف البحيرة.



مدينة ريثيمنون القديمة

تقع مدينة ريثيمنو القديمة في وسط المدينة الحديثة وتتميز بمزيج فريد من نوعه بين الهندسة المعمارية لمدينة البندقية وجزيرة كريت. تأسست مدينة ريثيمنون عام 1204، بعد أن غزا البنادقة جزيرة كريت، لذا فإن معظم المباني المتبقية في منطقة البلدة القديمة هي من إنشاء مدينة البندقية. تعد شوارع المدينة القديمة الضيقة ومينائها الفينيسي الصغير مكانًا رائعًا للمشي والتسوق والاستمتاع بالهندسة المعمارية الرائعة لمدينة ريثيمنون.

سيدتي

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