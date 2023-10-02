وزير الصحة : نماذج إلى أولياء امور طلبة المدراس بشأن المطعوم

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - مجدي الباطية - أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن المطاعيم ليست إجبارية ولم تقم الوزارة في الحملة الحالية والسابقة بإجبار المواطنين على تلقي المطاعيم.
وقال الهواري خلال مؤتمر صحفي للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم، اليوم الاثنين، أن الجهات المعنية اكتفت بإرسال نماذج إلى أولياء الأمور يتم تعبئتها بالموافقة أو الرفض مع إبداء الأسباب، حيث يترك التقدير لأوليا الأمور والحكومة تعمل لمصلحة طلبة المدارس.
وأكّد الهواري أن الحملة الوطنية للتطعيم مستمرة باستخدام مطعوم آمن وفعال .
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