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وزير الصحة : نماذج إلى أولياء امور طلبة المدراس بشأن المطعوم

10/2/2023 8:12:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - مجدي الباطية - أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن المطاعيم ليست إجبارية ولم تقم الوزارة في الحملة الحالية والسابقة بإجبار المواطنين على تلقي المطاعيم.
وقال الهواري خلال مؤتمر صحفي للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم، اليوم الاثنين، أن الجهات المعنية اكتفت بإرسال نماذج إلى أولياء الأمور يتم تعبئتها بالموافقة أو الرفض مع إبداء الأسباب، حيث يترك التقدير لأوليا الأمور والحكومة تعمل لمصلحة طلبة المدارس.
وأكّد الهواري أن الحملة الوطنية للتطعيم مستمرة باستخدام مطعوم آمن وفعال .

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