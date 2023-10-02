MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت محافظة الإسماعيلية حريق هائل في مبنى مديرية أمن الإسماعيلية صباح اليوم الاثنين، مما أسفر عن إصابة عشرات الأشخاص حيث تم نقل 17 شخص بالاختناق حتى الآن إلى المستشفى وجاري نقل باقي المصابين.



أعراض اختناق الحريق

- السعال.

- زيادة إفراز المخاط الشفاف أو الأسود أو الرمادي من الأنف.

- ضيق التنفس.

- الصداع.

- الغثيان.

- القيء.

- انسداد مجرى الهواء.

- شحوب الجلد نتيجة نقص الأكسجين.

- تهيج الأحبال الصوتية.

- تلف العين.

- حروق الجلد في بعض الحالات.

- تسمم الدم.

- الإغماء.

- ألم الصدر.

- بحة الصوت.



الإسعافات الأولية لاختناق الحريق

- الخروج فورًا من المنطقة المليئة بالدخان.

- فحص الدورة الدموية ومجرى الهواء.

- بدء إنعاش القلب الرئوي.

- الابتعاد قدر الإمكان عن الحريق.

- نقل الشخص الذي يعاني من الاختناق إلى المستشفى فورًا.

- الابتعاد عن شرب الماء لتجنب انسداد مجرى الهواء.

- المحافظة على الهدوء قدر الإمكان.

- تجنب التكديس لمساعدة الشخص على التنفس بشكل أفضل.

- مساعدة الشخص بالاختناق على النوم على الجانب الأيسر بهدف التنفس بشكل أفضل.

- محاولة إيصال الأكسجين الطبيعي إلى المريض لتجنب زيادة الاختناق أو انسداد مجرى الهواء.

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