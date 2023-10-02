تكريم الفائزين بجائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة 2023

MENAFN - Amman Net) رعى الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الاثنين، بحضور سمو الأميرة دينا مرعد، حفل الإعلان عن نتائج "جائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الاعاقة" في دورتها الأولى للعام 2023.

وحضر الحفل العين آسيا ياغي ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ووزيرة النقل المهندسة وسام التهمتموني، وسفراء: المملكة المتحدة والسويد وأسبابنا واليابان وأستراليا، ونائب مدير عام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومدير التعاون الدولي في البعثة الأردنية لدى الاتحاد الأوروبي.

من جهته، أكد أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة د. مهند العزة أن إطلاق جائزة المباني المهيأة يأتي ضمن استراتيجية المجلس التي انتهجها منذ أكثر من 4 سنوات لتحفيز القطاعات المختلفة على الوفاء بالتزاماتها الواردة في القانون ولتعزيز الممارسات الفضلى في مجال إزالة العوائق البيئية.

ولفت ً إلى أن مفهوم التصميم الشامل الذي يستوعب متطلبات وصول الكافة إلى المرافق والخدمات والسلع بات هو السائد لما يحققه من فوائد وعوائد للجميع بما في ذلك القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الأردن بما له من سبق في المجال التشريعي والممارساتي في مجال الإعاقة يستحق أن تكون مؤسساته صاحبة ريادة وقيادة في هذا المضمار.

بدورها قدمت مستشار إمكانية الوصول في المجلس المهندسة رولا جرادات عرضاً تضمن آلية عمل لجنة التحكيم الفنية الخاصة بدراسة طلبات التقدم للجائزة والتثبت من انطباق الشروط عليها، والتي ضمت في عضويتها ممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة والقطاعين العام والخاص، ممن لديهم خبرات فنية متخصصة في مجال إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية.

وبينت أن عملية التقييم انقسمت الى مرحلتين: مرحلة التقييم للوثائق والصور والفيديوهات المقدمة للمباني المرشحة، ومرحلة الزيارات الميدانية للتحقق من شمول المباني المرشحة للجائزة على متطلبات إمكانية الوصول للمكان والوصول للمعلومات حيث كانت مرجعية اللجنة في ذلك كودة متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأطلق المجلس "جائزة المباني المهيأة للأشخاص ذوي الاعاقة" في دورتها الأولى للعام 2023، بهدف تعزيز ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم بما فيها حقهم في الوصول الى المباني والمرافق والحصول على ما تقدمه من خدمات بسهولة وخصوصية وإستقلالية في القطاعين العام والخاص وتحفيز المؤسسات على تهيئة المباني والمرافق التابعة لها.

وتقدم للمشاركة في الجائزة بدورتها الأولى للعام 2023، 86 مبنى تابع لمؤسسات متعددة موزعة على النحو التالي: 58 مبنى تابع لمؤسسات ودوائر حكومية , 19 مبنى خاص بمؤسسات من القطاع الخاص و9 مباني خاصة بمؤسسات تطوعية.

وفاز في الجائزة عن الفئة الذهبية، مبنى العلاقات العامة إدارة ترخيص السواقين والمركبات/ ماركا، مبنى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، مبنى بنك الاتحاد/ فرع الجبيهة، مبنى إدارة ضمان فرعي معان ومأدبا/ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مبنى وزارة النقل، معرض أورانج الأردن/ الدوار السابع، مبنى وزارة الصحة، مبنى بنك القاهرة عمان/ فرع وادي صقرة، مبنى مركز صحي صخرة الشامل / عجلون/ وزارة الصحة، مبنى محطة طارق/ أمانة عمان.

فيما فاز عن الفئة الفضية، مبنى إدارة ضمان فرع جنوب عمان، والزرقاء، والعقبة والسلط/ المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مبنى ديوان الخدمة المدنية، مبنى مكتبة المئوية/ جامعة العلوم والتكنولوجيا، مبنى وزارة الأشغال العامة والإسكان، مبنى شركه لومينوس لصناعة الأفلام والإعلام/ كلية لومينوس الجامعية التقنية، مبنى بلدية مؤاب الجديدة، مبنى أمانة عمان الكبرى منطقة وادي السير، معرض شركة أمنية للاتصالات/ البتراوي.

وعن الفئة البرونزية فاز مبنى وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ومبنى معهد الإدارة العامة، ومبنى إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي فرع المفرق، ومبنى المستشفى التخصصي، ومبنى مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي/ وزارة الثقافة، ومبنى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، فندق كراون بلازا / عمان والبحر الميت.

وفي نهاية الحفل قدم سموه الدروع التكريمية للمؤسسات الفائزة عن فئات الجائزة الثلاث، ولأعضاء لجنة التحكيم الفنية المختصة بدراسة الطلبات والتحقق من متطلبات إمكانية الوصول فيها.

وحضر الاحتفال أمين عام وزارة الصحة الدكتورة الهام خريسات والدكتور محمد الطراونة مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والدكتور جمال قطيشات ممثلا عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، والمهندس محمد القيسي ممثلا عن أمانة عمان والعقيد المهندس عمر القرعان مدير إدارة ترخيص المركبات والسواقين ممثلا عن مديرية الأمن العام.

يشار أن جائزة المباني المهيأة، أطلقها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مطلع عام 2022 لتصبح جائزة سنوية لأكثر المباني المهيأة في المملكة من حيث معايير الوصول.

وتشمل المعايير منحدرات، مصاعد، دورات مياه، اتساع المداخل والمخارج، مؤشرات أرضية، مواقع إلكترونية وبيانات ومعلومات بأشكال ميسرة – برايل – حروف كبيرة - التحكم بالألوان والخلفيات على المواقع الإلكترونية، والترتيبات التيسيرية مثل لافتات بطريقة برايل، لغة إشارة للتواصل مع الجمهور من ذوي الإعاقة، تكنولوجيا مساندة حسب الحاجة.