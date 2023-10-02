MENAFN - Amman Net)وزير الصحة فراس الهواري، ووزير الاتّصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهنَّد المبيضين يعقدان اليوم مؤتمرا صحفيا للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم.أكثر من 5 آلاف طلب إساءة اختيار وانتقال من تخصص لآخر حتى صباح اليوم، بحسب مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب.صادرات النفط العراقية إلى الأردن خلال شهر أيلول الماضي نحو 450 ألف برميل، وفق شركة تسويق النفط العراقية.انطلاق فعاليات معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، بمشاركة الأردن.أكثر من 400 مستوطنا، يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.إصابة 38 شخصا جراء حريق نشب في مديرية أمن محافظة الإسماعيلية شمال شرق القاهرة وفق وسائل اعلام مصريةتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. مهم لطلبة مكرمة أبناء العشائر والأقل حظًا 10/02/2023 - 14:16 عمان ن

أعلـنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من مكرمة أبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة ستبدأ اعتباراً من اليوم الاثنين 2-10-2023 وحتى الساعة (12) مساءً من يوم الأربعاء 4-10-2023.

وتابعت الوحدة في بيان: وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوحدة، علماً بأن عملية تقديم طلبات الإنتقال محصورة بالطلبة الأردنيين (المحققين لشروط الاستفادة من هذه المكرمة الملكية السامية، وحسب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لهذه المكرمة في كل محافظة من محافظات المملكة إضافةً إلى توفر الشواغر، كما أن هذه الطلبات لا تشمل الإنتقال إلى تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، وذلك بناءً على قرار اللجنة العليا للمكرمة الملكية السامية.

وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه، إضافةً إلى الشواغر المتوفرة في نفس التخصص بعد إنتهاء عملية التقديم.

وعلى الطالب استخدام نفس البيانات (الرقم الوطني)، و(الرمز السري) التي قام بإنشائه عند تقديم طلب الالتحاق لأول مرة، ولتقديم طلب انتقال الرجاء الدخول.

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