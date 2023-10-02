مهم لطلبة مكرمة أبناء العشائر والأقل حظًا

(MENAFN
- Amman Net)
وزير الصحة فراس الهواري، ووزير الاتّصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهنَّد المبيضين يعقدان اليوم مؤتمرا صحفيا للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم.
أكثر من 5 آلاف طلب إساءة اختيار وانتقال من تخصص لآخر حتى صباح اليوم، بحسب مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب.
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تكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. مهم لطلبة مكرمة أبناء العشائر والأقل حظًا 10/02/2023 - 14:16 عمان ن
أعلـنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من مكرمة أبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة ستبدأ اعتباراً من اليوم الاثنين 2-10-2023 وحتى الساعة (12) مساءً من يوم الأربعاء 4-10-2023.
وتابعت الوحدة في بيان: وذلك من خلال الموقع الالكتروني للوحدة، علماً بأن عملية تقديم طلبات الإنتقال محصورة بالطلبة الأردنيين (المحققين لشروط الاستفادة من هذه المكرمة الملكية السامية، وحسب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لهذه المكرمة في كل محافظة من محافظات المملكة إضافةً إلى توفر الشواغر، كما أن هذه الطلبات لا تشمل الإنتقال إلى تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، وذلك بناءً على قرار اللجنة العليا للمكرمة الملكية السامية.
وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه، إضافةً إلى الشواغر المتوفرة في نفس التخصص بعد إنتهاء عملية التقديم.
وعلى الطالب استخدام نفس البيانات (الرقم الوطني)، و(الرمز السري) التي قام بإنشائه عند تقديم طلب الالتحاق لأول مرة، ولتقديم طلب انتقال الرجاء الدخول.
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