مهيدات : أن يكون الدواء غير مسجل لا يعني أنه غير آمن

(MENAFN
- Amman Net)
وزير الصحة فراس الهواري، ووزير الاتّصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهنَّد المبيضين يعقدان اليوم مؤتمرا صحفيا للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم.
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تكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. مهيدات : أن يكون الدواء غير مسجل لا يعني أنه غير آمن 10/02/2023 - 14:23 عمان ن
قال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات الاثنين، إنّ تدني مستوى التطعيم خلال الفترة الماضية أدى إلى وجود انتشار للحصبة.
وأضاف مهيدات خلال مؤتمر صحفي للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم، أنه يوجد أدوية غير مسجلة في الأردن ولكننا بحاجتها بشكل يومي وحيوي وضروري جدا ويتم استيرادها بشكل سنوي.
وتابع أنه يتم استيراد أدوية غير مسجلة في الأردن لعدم وجود وكيل لها؛ وقد يكون هامش ربحها إذا تم تسجيلها بسيط ولا يفي بالغرض أو قد تكون الأدوية مطلوبة للقطاع العام للعطاءات ونسبة استخدامها في القطاع الخاص قليل أو أن الدواء مسجل وتم إيقاف إنتاجه بسبب فني معين،
وأشار إلى وجود خلاف في الأسواق الأمر الذي يستدعي تلبية الحاجة الدوائية وحفاظا على الأمن الدوائي نعطي شهادة سماح استيراد، حيث إنّ شهادة سماح الاستيراد للأدوية غير المسجلة يتم تقديم معززات لتفي بغرض التأكد من مأمونية وفعالية أي مستحضر يتم جلبه أصوليا إلى الأردن
وأكّد مأمونية لقاح MR لوجود معززات المأمونية لمؤسسة الغذاء والدواء، حيث تم الاستيراد بسبب الحاجة، مبينا أن الأردن استورد في 2013 قرابة 3.640 مليون جرعة وتم إعطاؤها للمواطنين.
وقال مهيدات إنّ أي مستحضر في العالم له آثار جانبية خلال الدراسات السريرة التي يتم عملها ويتم طلبها خلال السماح في الاستيراد للتأكيد على المأمونية.
وأكّد أن الفائدة للقاح الخاص ضد الحصبة أكثر من الآثار الجانبية التي قد تحصل، قائلا: "اللقاح آمن وفعال ومصانعها معتمدة لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء".
وبين وجود مطاعيم وأدوية تُصنع في نفس المصنع الهندي الذي سيتم استيراد اللقاح منه؛ ويتم استيرادها وتداولها في السوق المحلي سواء القطاع الصحي العام أو القطاع الصحي الخاص.
وأشار إلى أنه لا يوجد أي سبب يستدعي للتخوف من اللقاح، موضحا أنه لن يكون هناك أي مطعوم أو مستحضر يتم استيراده إلى الأردن يكون غير آمن أو غير فعال.
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