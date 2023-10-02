MENAFN - Amman Net)وزير الصحة فراس الهواري، ووزير الاتّصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة مهنَّد المبيضين يعقدان اليوم مؤتمرا صحفيا للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم.أكثر من 5 آلاف طلب إساءة اختيار وانتقال من تخصص لآخر حتى صباح اليوم، بحسب مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب.صادرات النفط العراقية إلى الأردن خلال شهر أيلول الماضي نحو 450 ألف برميل، وفق شركة تسويق النفط العراقية.انطلاق فعاليات معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، بمشاركة الأردن.أكثر من 400 مستوطنا، يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.إصابة 38 شخصا جراء حريق نشب في مديرية أمن محافظة الإسماعيلية شمال شرق القاهرة وفق وسائل اعلام مصريةتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. مهيدات : أن يكون الدواء غير مسجل لا يعني أنه غير آمن 10/02/2023 - 14:23 عمان ن

قال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات الاثنين، إنّ تدني مستوى التطعيم خلال الفترة الماضية أدى إلى وجود انتشار للحصبة.

وأضاف مهيدات خلال مؤتمر صحفي للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم، أنه يوجد أدوية غير مسجلة في الأردن ولكننا بحاجتها بشكل يومي وحيوي وضروري جدا ويتم استيرادها بشكل سنوي.

وتابع أنه يتم استيراد أدوية غير مسجلة في الأردن لعدم وجود وكيل لها؛ وقد يكون هامش ربحها إذا تم تسجيلها بسيط ولا يفي بالغرض أو قد تكون الأدوية مطلوبة للقطاع العام للعطاءات ونسبة استخدامها في القطاع الخاص قليل أو أن الدواء مسجل وتم إيقاف إنتاجه بسبب فني معين،

وأشار إلى وجود خلاف في الأسواق الأمر الذي يستدعي تلبية الحاجة الدوائية وحفاظا على الأمن الدوائي نعطي شهادة سماح استيراد، حيث إنّ شهادة سماح الاستيراد للأدوية غير المسجلة يتم تقديم معززات لتفي بغرض التأكد من مأمونية وفعالية أي مستحضر يتم جلبه أصوليا إلى الأردن

وأكّد مأمونية لقاح MR لوجود معززات المأمونية لمؤسسة الغذاء والدواء، حيث تم الاستيراد بسبب الحاجة، مبينا أن الأردن استورد في 2013 قرابة 3.640 مليون جرعة وتم إعطاؤها للمواطنين.

وقال مهيدات إنّ أي مستحضر في العالم له آثار جانبية خلال الدراسات السريرة التي يتم عملها ويتم طلبها خلال السماح في الاستيراد للتأكيد على المأمونية.

وأكّد أن الفائدة للقاح الخاص ضد الحصبة أكثر من الآثار الجانبية التي قد تحصل، قائلا: "اللقاح آمن وفعال ومصانعها معتمدة لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء".

وبين وجود مطاعيم وأدوية تُصنع في نفس المصنع الهندي الذي سيتم استيراد اللقاح منه؛ ويتم استيرادها وتداولها في السوق المحلي سواء القطاع الصحي العام أو القطاع الصحي الخاص.

وأشار إلى أنه لا يوجد أي سبب يستدعي للتخوف من اللقاح، موضحا أنه لن يكون هناك أي مطعوم أو مستحضر يتم استيراده إلى الأردن يكون غير آمن أو غير فعال.

أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad