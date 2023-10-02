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إصابة فتاة في اعتداء لقوات الاحتلال على المواطنين في الخليل

10/2/2023 8:11:32 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- أصيبت فتاة برضوض وجروح اليوم الإثنين، في اعتداء لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين وسط مدينة الخليل.

وقال مراسل الوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على فتاة، ما تسبب بإصابتها برضوض، فنُقلت على إثرها إلى المستشفى، كما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق.

كما أغلقت قوات الاحتلال الطريق المؤدي إلى السوق المركزية في مدينة الخليل، المعروف بشارع بئر السبع، بحجة السماح للمستوطنين بزيارة "موقع قبر عتنائيل بن قنز".

وأوضح مراسل الوكالة الرسمية أن جنود الاحتلال أغلقوا المحلات التجارية، بينما توجه عشرات المستوطنين نحو القبر وهم يرقصون ويغنون ويطلقون عبارات نابية وشتائم بحق العرب.

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