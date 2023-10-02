ارتفاع إنتاج أوبك من النفط للشهر الثاني في أيلول الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهر مسح، اليوم الاثنين، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط ارتفع للشهر الثاني على التوالي في شهر أيلول الماضي، بدعم من ارتفاع إنتاج نيجيريا وإيران رغم استمرار السعودية وأعضاء آخرين في تحالف أوبك+ الأوسع في خفض الإنتاج لدعم السوق.



وأظهر المسح أن "أوبك" ضخت الشهر الماضي 27.73 مليون برميل يوميا بزيادة 120 ألف برميل يوميا عن آب.

وقادت نيجيريا زيادة إنتاج النفط في شهر أيلول رغم ما تعانيه من سرقة الخام وانعدام الأمن في الإقليم المنتج للنفط.

كما ضخت إيران، التي تزيد الإمدادات رغم العقوبات الأميركية، المزيد من المعروض ووصل الإنتاج إلى أعلى مستوى منذ عام 2018.