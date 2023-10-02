مصممة للأفراد والشركات.. «الصكوك الوطنية» تطلق خطة «المليون» للادخار

أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار في الإمارات، عن خطة «المليون». وتلبّي خطة الادخار الجديدة، المصممة للأفراد والشركات، على حد سواء، تطلعات المشاركين نحو تحقيق مدخرات وأرباح تراكمية، تصل قيمتها إلى مليون درهم في نهاية مدة زمنية محددة.

وتُتيح الخطة الجديدة مرونة كبيرة للمتعاملين، تمكّنهم من اختيار مدة الادخار ما بين 3 إلى 10 سنوات. كما توفّر الخطة خيار الاستثمار عبر مبلغ كبير بدفعة واحدة مدفوعة مقدماً، إذا كانوا يرغبون في بدء رحلة الادخار بشكل سريع. بالإضافة إلى ذلك، سيكون لدى الشركات خيار المساهمة نيابة عن موظفيها، إما جزئياً أو كلياً، وبالتالي، تعزيز استبقاء الموظفين.

وقالت رحاب لوتاه نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية «يشكّل الادخار جوهر وصميم أعمال الصكوك الوطنية، ولذلك نصبّ جُلّ اهتمامنا في دعم وتمكين الأفراد والشركات، عبر إتاحة المعرفة والفرص التي تعزز الرخاء المالي المُستدام في مجتمعنا. نقوم بذلك من خلال منتجات مبتكرة، ومكافآت لا مثيل لها. ومع إطلاق برنامج خطة «المليون»، أصبح بإمكان كل شخص أن يتخّذ قراره بأن يُصبح مليونيراً. ونحن نعمل دائماً بالتماشي مع رؤية قيادتنا الرشيدة لتحقيق الأحلام إلى واقع».



وأضافت لوتاه: «إن خطة المليون، تؤكد التزامنا المستمر بتقديم منتجات مبتكرة، مصممة لتلبية أهداف الادخار والاستثمار المتنوعة للمجتمع. هدفنا واضح، مساعدة الناس على بناء مستقبل مالي قوي على المدى الطويل، من خلال حلولنا التي تتكيّف مع طموحاتهم».



ويُعد التسجيل في الخطة أمراً سهلاً خلال التطبيق أو الفروع، حيث يمكن للمتعاملين البدء باختيار مدة خطة الادخار، ثم تحديد المساهمة الشهرية، وكذلك المشاركة بخيار الادخار بمبلغ أولي، وهو أمر اختياري، ينطبق على كل من الأفراد والشركات. على سبيل المثال، إذا اختار المتعامل خطة مدتها 10 سنوات، وقرر أن يبدأ استثماره بمبلغ إجمالي قدره 100 ألف درهم، فإن المساهمة الشهرية المطلوبة للوصول إلى مليون درهم بحلول نهاية المدة ستكون 6,200 درهم.

يتمتع متعاملو برنامج «المليون» بفرصة تعزيز رفاهيتهم المالية، من خلال مكافآت مجزية، وجوائز نقدية تقدمها لهم الصكوك الوطنية. ويحظى المتعاملون أيضاً بإمكانية الوصول إلى برنامج مكافآت الصكوك الوطنية بقيمة 35 مليون درهم، بما في ذلك السحب الذي تبلغ قيمته مليون درهم، والذي يتم إجراؤه كل ثلاثة أشهر، والسحب السنوي على 16 سيارة فاخرة.