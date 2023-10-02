مركز دبي المالي العالمي يستضيف النسخة الأولى من منتدى الاستدامة المستقبلية 4-5 أكتوبر بمشاركة من 30 دولة

يستعد مركز دبي المالي العالمي لاستضافة منتدى الاستدامة المستقبلية في فندق ريتز-كارلتون خلال يومي 4 و5 أكتوبر. ويساهم المنتدى في ترسيخ المكانة العالمية الرائدة لدبي في مجال العمل المناخي وابتكارات التمويل المستدام، فيما يسلط الضوء على التزام الإمارة بتبني ممارسات مستدامة رائدة ضمن منظومتها المالية ودفع أجندة الاستدامة العالمية تمهيداً لانعقاد مؤتمر الأطراف COP28.

ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى ما يزيد على 1000 من قادة الحكومات والقطاعات من أكثر من 30 دولة، لتسليط الضوء على أوجه التكامل بين قطاعي التمويل والاستدامة واستكشاف السبل المثلى لتسريع وتيرة الجهود العالمية للانتقال نحو اقتصاد مستدام. ويتضمن جدول أعمال المنتدى كلمات رئيسية يلقيها عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي؛ وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي؛ بالإضافة إلى جلسات حوارية مع كل من معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وكوينسيا جامبس ماري، وزيرة الاستدامة والابتكار والبيئة لدى حكومة أنغيلا.

الممارسات المستدامة

يركز منتدى الاستدامة المستقبلية كذلك على الممارسات المستدامة التي تتبناها دولة الإمارات، لا سيما في مجال المنظومة المالية، مع دعوة الخبراء العالميين إلى التواصل والتعاون ومشاركة الرؤى لتسريع التحول العالمي إلى مستقبل منخفض الكربون وقادر على التكيف مع تغيرات المناخ. ومن المقرر أن تركز الجلسات الحوارية على تبني مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وتمكين الشركات من اتباع خطة انتقالية للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، وتسريع وتيرة تحول رأس المال بما يدعم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

التوافق العالمي

تتوافق أجندة المنتدى مع الأهداف الطموحة طويلة الأجل لاتفاق باريس وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030. تأكيداً على الالتزام الدولي لمواصلة التصدي للتغير المناخي وتعزيز الاستدامة.