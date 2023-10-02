بيكهام عانى من الاكتئاب والألم بسبب سيميوني

MENAFN - Khaberni) خبرني - كشفت فيكتوريا زوجة نجم المنتخب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام أن رد الفعل العنيف الذي تعرض له بعد طرده بعد حادثته مع الأرجنتيني دييغو سيميوني خلال مباراة المنتخبين ببطولة كأس العالم 1998 لكرة القدم أصابه بـ "اكتئاب سريري".

ومن المقرر أن يتم إطلاق سلسلة وثائقية جديدة على منصة "نتفليكس" اعتبارا من يوم الأربعاء، تتناول مسيرة النجم السابق ومقابلات مع وجوه مألوفة مقربة منه.

وفي الحلقة الثانية من السلسلة الوثائقية، تحدث بيكهام وفيكتوريا عن الإساءات التي تعرضا لها في أواخر التسعينيات بعد أن تعرض بيكهام للطرد خلال مباراة المنتخب الإنجليزي أمام الأرجنتين في مونديال 1998.

وعقب المباراة، قامت إحدى الحانات بشنق دمية لبيكهام أمام بابها، كما جرى رشق حافلة مانشستر يونايتد بالأحجار والعبوات الزجاجية خلال أول مباراة للفريق خارج ملعبه في الموسم التالي أمام وست هام.

وفي تعليقها عن رد فعل بيكهام، قالت فيكتوريا: كان محطما تماما. لقد كان ممزقا. كان مكتئبا حقا، لقد عانى من اكتئاب سريري، تألمت لذلك كثيرا، ومازلت أود قتل هؤلاء الناس.

وقال بيكهام بشأن الإساءات التي تعرض لها: أتمنى لو أن هناك قرص دواء يمكن تناوله لمحو ذكريات محددة، ارتكبت خطأ غبيا غير حياتي. كيف يمكن أن يكون شعورك عندما تخذل بلدك؟.

وأضاف: كنا بعدها في أميركا ننتظر مولودنا الأول، واعتقدت أننا سنكون على ما يرام وأن الناس ستنسى خلال يوم واحد أو اثنين.

وتابع: لا أعتقد أنني تحدثت بهذا الشأن من قبل، لأنني لم أكن أستطيع. واجهت صعوبة في الحديث بشأن ما مررت به من شدة صعوبته.. فقد كنت أتعرض للإساءة أينما ذهبت وفي كل يوم.