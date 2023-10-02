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أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في أحمد الحبتور

10/2/2023 7:28:00 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم (الإثنين)، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى أحمد محمد أحمد الحبتور، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، راجياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان.


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