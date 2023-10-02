سهم شركة «إعمار العقارية» يصعد لأعلى مستوياته منذ نوفمبر 2017

سهم شركة «إعمار العقارية» يصعد لأعلى مستوياته منذ نوفمبر 2017
التاريخ
10/2/2023 7:27:58 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفع سهم شركة «إعمار العقارية» خلال جلسة اليوم الإثنين بنسبة 3.7% إلى 8.34 درهم، ليسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر 2017، وسط سيولة قوية تجاوزت قيمتها 283 مليون درهم.
وكان سهم الشركة قد سجل خلال الجلسة أعلى سعر له عند 8.38 درهم.
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