سهم شركة «إعمار العقارية» يصعد لأعلى مستوياته منذ نوفمبر 2017

ارتفع سهم شركة «إعمار العقارية» خلال جلسة اليوم الإثنين بنسبة 3.7% إلى 8.34 درهم، ليسجل أعلى مستوى منذ نوفمبر 2017، وسط سيولة قوية تجاوزت قيمتها 283 مليون درهم. وكان سهم الشركة قد سجل خلال الجلسة أعلى سعر له عند 8.38 درهم.

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