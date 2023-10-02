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وثيقة: بنك الإمارات دبي الوطني يعين بنوكا لإدارة إصدار سندات خضراء لأول مرة

10/2/2023 7:27:58 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت وثيقة أن بنك الإمارات دبي الوطني كلف بنوكا بترتيب اتصالات مع مستثمرين عالميين اليوم الاثنين بينما يستعد لإصدار سندات خضراء لأول مرة.

وعين أكبر بنك في دبي كل من بنك أبوظبي التجاري، وبي.إن.بي باريبا، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وإتش.إس.بي.سي، وآي.إن.جي، وبنك ستاندرد تشارترد مديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين للإصدار. كما سيعمل إتش.إس.بي.سي وآي.إن.جي وكيلين مشتركين لهيكلة الاستدامة.

وقال بنك الإمارات دبي الوطني إنه يعتزم إصدار سندات خضراء غير مضمونة مقومة بالدولار لأجل خمس سنوات ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 20 مليار دولار حسب ظروف السوق.

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