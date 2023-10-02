بريطانيا ترفع الحد الأدنى للأجور اعتباراً من أبريل 2024

يعلن وزير المال البريطاني جيريمي هانت، الاثنين، رفع الحد الأدنى للأجور في بريطانيا، اعتباراً من أبريل 2024، إلى 11 جنيهاً إسترلينياً في الساعة (12,67 يورو).

وجاء في مقتطفات من خطاب سيلقيه هانت أمام مؤتمر المحافظين، ووزعها الحزب الأحد، أن «العمل يجب أن يعود ببدل كافٍ، ونحن سنضمن حدوث ذلك».

وأضاف «هذه هي الطريقة التي يحسّن بها حزب المحافظين معيشة العمال».

ويأتي المؤتمر السنوي للمحافظين، الذي بدأ الأحد في مدينة مانشستر، في ظل تراجع شعبية الحزب الحاكم، بنتيجة استطلاعات الرأي، قبل الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها بحلول يناير 2025.

وشدد هانت، بحسب مقتطفات كلمته، على أنه «وعدنا بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ثلثي الأجر المتوسط، للحد من الأجور المنخفضة في البلاد».

ويبلغ الحد الأدنى للأجور راهناً 10,42 جنيهات إسترلينية (12 يورو) في الساعة. وسيستفيد من هذه الزيادة مليونا شخص، وفقاً للحكومة.

كما سيعلن هانت عن إصلاح نظام المساعدة الاجتماعية، يهدف خاصة لتشجيع العاطلين عن العمل على العودة إلى سوق العمل.

وسيوضح أنه «فيما تواجه الشركات صعوبة في إيجاد اليد العاملة، يغادر حوالى مئة ألف شخص سوق العمل سنوياً، ويقتاتون بالمساعدات الاجتماعية»، معلناً عن مراجعة نظام العقوبات.

وسيؤكد أن «أولئك الذين لا يبحثون حتى عن وظيفة، لا يستحقون المساعدة الاجتماعية ذاتها التي يحصل عليها أولئك الذين يتصرفون بشكل سليم».