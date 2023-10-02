رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم تطلق حملة "صنع في إيطاليا" لتسليط الضوء على الثقافة الإيطالية

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- Tales & Heads)
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 2 أكتوبر 2023: أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم عن إطلاق حملة "صنع في إيطاليا"، وهي حملة اتصالات عالمية تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية (MAECI) ووكالة التجارة الإيطالية (ICE). وتهدف المبادرة إلى ترويج وعرض الإنتاج الثقافي الإيطالي لأكثر من 500 مليون شخص حول العالم، بما في ذلك الجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال المشاركة المباشرة لأندية الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم واللاعبين البارزين في كرة القدم الإيطالية.
ستقام مجموعة من الأنشطة طوال موسم كرة القدم 2023/2024 تسلط الضوء على الثقافة وأسلوب الحياة الفريد في إيطاليا. وستتضمن هذه الأنشطة سلسلة من مقاطع الفيديو عن المنتجات الإقليمية المرتبطة بمدن أندية الدوري الإيطالي الممتاز، مع حضور سفراء من الدوري الإيطالي في الفعاليات التجارية الدولية، والعديد من المبادرات الأخرى.
وقال لويجي دي سيرفو، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم: "دائماً ما نلتزم بالتعبير عن أعلى القيم التي يمثلها شعار "صنع في إيطاليا" وننشرها على المستوى العالمي بالتعاون مع وكالة التجارة الإيطالية"، وأضاف: "بفضل نشاط رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم في السنوات الأخيرة، وبعد إنشاء مكاتب خارجية في نيويورك وأبوظبي، سنعزز حضورنا في الأسواق الاستراتيجية لتحقيق هذه الأهداف. وستساعدنا شركتنا الإعلامية أيضاً على إنشاء محتوى حصري سيتم توزيعه من قبل أكثر من 65 جهة بث، ونقل مبارياتنا في أكثر من 200 منطقة، وتقديم نجوم الدوري الإيطالي. وبهذه الطريقة، سنروي قصة التميز والاهتمام بالتفاصيل واستشراف المستقبل الذي يتوافق مع كرة القدم والمنتجات الإيطالية".
من جانبه، قال ألفونسو دي ستيفانو، المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تمثل هذه الحملة فرصة جيدة لنا لسد الفجوات الثقافية بين إيطاليا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وأضاف: "تتمتع كرة القدم بقدرة فريدة على توحيد الأفراد، ومن خلال هذه المبادرة، نهدف إلى تقريب نسيج الثقافة الإيطالية الغني من مشجعي الكالتشيو في المنطقة، وتعميق تقدير محبي الكرة الإيطالية للتراث الإيطالي".
يذكر أن رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم افتتحت أول مكتب لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي في يونيو 2023. وقد شهد حفل الافتتاح الرسمي أيضاً إطلاق رؤية العلامة التجارية وخططها الاستراتيجية المتعلقة بالمنطقة. ويهدف التوسع الدولي الأخير إلى التفاعل بشكل أفضل مع مشجعي الكالتشيو والجماهير الشابة في المنطقة، ورعاية المواهب فيها. ومن المبادرات التي أطلقتها الرابطة مؤخراً برنامج المواهب الكروية "الحلم الإيطالي"، وهو تعاون بين رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم و"ستارزبلاي" و"بيورهيلث" و"إيمج نيشن أبوظبي"، لاستكشاف المواهب الشابة في كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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