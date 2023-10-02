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النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بوفاة شاب من بيت لقيا

10/2/2023 7:12:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن النيابة العامة والشرطة باشرتا إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة شاب (22 عاماً) من قرية بيت لقيا جنوب غرب رام الله.

وأوضح ارزيقات أن النيابة العامة أمرت بإحالة الجثمان إلى معهد الطب العدلي، لإجراء الصفة التشريحية والوقوف على أسباب الوفاة.

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