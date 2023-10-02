النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بوفاة شاب من بيت لقيا

النيابة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بوفاة شاب من بيت لقيا
التاريخ
10/2/2023 7:12:42 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن النيابة العامة والشرطة باشرتا إجراءاتهما القانونية بواقعة وفاة شاب (22 عاماً) من قرية بيت لقيا جنوب غرب رام الله.
وأوضح ارزيقات أن النيابة العامة أمرت بإحالة الجثمان إلى معهد الطب العدلي، لإجراء الصفة التشريحية والوقوف على أسباب الوفاة.
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