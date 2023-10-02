وزير الصحة: بدء حملة التطعيم ضد الحصبة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل ولا إجبار على المطاعيم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن حملة التطعيم ضد الحصبة جاءت كرد فعل على انتشار الإصابات وتسجيل نحو 163 حالة منذ نيسان الماضي، لافتا إلى أن الحملة مستمرة رغم عدم انطلاقها وذلك بسبب تأخر وصول المطاعيم إذ يتوقع وصولها مع نهاية الشهر الحالي.

وقال الهواري خلال مؤتمر صحفي للحديث عن الحملة الوطنية للتطعيم، اليوم الاثنين، إن الوزارة قامت بتطعيم الأشخاص المصابين والتعرف على مصدر العدوى في ذلك الوقت، مبينا أن الحملة ستبدأ خلال الأسبوع الأول من تشرين الثاني المقبل.

وأضاف أن سبب الانتشار للحصبة يعود لوجود ثغرات في التطعيم وذلك نتيجة الاعياء والتردد في أخذ المطاعيم والذي زادته جائحة كورونا على مدار 3 سنوات، بالإضافة للحظر الذي قامت به الدول آنذاك.

وأشار الهواري إلى أن الأردن قام بحملة للتطعيم ضد الحصبة عام 2013 رغم تسجيل حالات أقل مما تم تسجيله خلال العام الحالي، لافتا إلى أن الحصبة تتميز بسرعة الانتشار وشدة الخطر على الأطفال وهو ما يوجب علينا التطعيم.

وبيّن أن المطاعيم التي استخدمت في حملة التطعيم الحالية آمنة ومجربة في عام 2013، موضحا أن أكثر من 4 ملايين جرعة أعطيت في الحملة السابقة دون ملاحظة أي مضاعفات أو أعراض خطيرة رغم ندرة حدوثها.

وشدد على أهمية الحملة الوطنية للتطعيم والمطاعيم المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتطعيم وهي مطاعيم روتينية وضرورية لمكافحة الأمراض مثل الكزاز والدفتيريا والسل والحصبة وغيرها.

ولفت الهواري إلى أن المطاعيم ليست إجبارية ولم تقم الوزارة في الحملة الحالية والسابقة بإجبار المواطنين على تلقي المطاعيم.