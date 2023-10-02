بيان رسمي من الليجا بشأن برشلونة

(MENAFN
- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تبرأت رابطة الليجا، في بيان رسمي من الأنباء التي انتشرت مؤخرا بشأن حصول برشلونة على "مجاملة خاصة"، أثناء قيد لاعبيه.
وذكرت تقارير، أن برشلونة حصل على مجاملة من رابطة الليجا، بشأن قيد لاعبين جدد، دون أن يكون قد سدد المبلغ المتبقي، البالغ 40 مليون يورو، من عملية بيع ستوديوهات النادي.
وردت رابطة الليجا، في بيان رسمي، قائلة: "بخصوص عملية بيع 49% من أصول ستوديوهات برشلونة، وبناء على بعض المعلومات غير الصحيحة المنشورة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، نود التوضيح".
وأضاف البيان: "قدم نادي برشلونة للرابطة عقود بيع حصص في إحدى شركاته المسجلة بسند عام، كما أنها وثقت أمام قاض وتمت الموافقة عليها من قبل أعضاء النادي في جمعية عمومية".
وتابع: "تمت مراجعة العملية المبينة في العقود المذكورة من قبل مدقق حسابات نادي برشلونة، وتم قبول تسجيلها في حسابات النادي".
وواصل: "تضمنت العملية دفعة أولى والتي سددت بالفعل بشكل صحيح، لذلك، لا يمكن للرابطة سوى تطبيق التشريعات السارية بدقة وقبول هذه الصفقة المعتمدة من قبل أعضاء النادي وفقا للشروط المذكورة في حسابات النادي ووفقا للمعايير التي حددها المدققون".
واختتم: "ووفقا لهذه التشريعات، وبمجرد معرفة أنه لم يتم سداد جزء من الثمن المحدد، قلصت رابطة الليجا قدرة برشلونة على تسجيل لاعبين، والتي لا تزال مقيدة حتى اليوم".
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN02102023000208011052ID1107173929
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.