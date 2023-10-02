بيان رسمي من الليجا بشأن برشلونة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تبرأت رابطة الليجا، في بيان رسمي من الأنباء التي انتشرت مؤخرا بشأن حصول برشلونة على "مجاملة خاصة"، أثناء قيد لاعبيه.



وذكرت تقارير، أن برشلونة حصل على مجاملة من رابطة الليجا، بشأن قيد لاعبين جدد، دون أن يكون قد سدد المبلغ المتبقي، البالغ 40 مليون يورو، من عملية بيع ستوديوهات النادي.



وردت رابطة الليجا، في بيان رسمي، قائلة: "بخصوص عملية بيع 49% من أصول ستوديوهات برشلونة، وبناء على بعض المعلومات غير الصحيحة المنشورة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، نود التوضيح".



وأضاف البيان: "قدم نادي برشلونة للرابطة عقود بيع حصص في إحدى شركاته المسجلة بسند عام، كما أنها وثقت أمام قاض وتمت الموافقة عليها من قبل أعضاء النادي في جمعية عمومية".



وتابع: "تمت مراجعة العملية المبينة في العقود المذكورة من قبل مدقق حسابات نادي برشلونة، وتم قبول تسجيلها في حسابات النادي".



وواصل: "تضمنت العملية دفعة أولى والتي سددت بالفعل بشكل صحيح، لذلك، لا يمكن للرابطة سوى تطبيق التشريعات السارية بدقة وقبول هذه الصفقة المعتمدة من قبل أعضاء النادي وفقا للشروط المذكورة في حسابات النادي ووفقا للمعايير التي حددها المدققون".



واختتم: "ووفقا لهذه التشريعات، وبمجرد معرفة أنه لم يتم سداد جزء من الثمن المحدد، قلصت رابطة الليجا قدرة برشلونة على تسجيل لاعبين، والتي لا تزال مقيدة حتى اليوم".

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